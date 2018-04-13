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Король русского шансона: Михаилу Шуфутинскому — 70
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Король русского шансона: Михаилу Шуфутинскому — 70 

Мир24 2 часа назад
Легендарному шансонье Михаилу Шуфутинскому сегодня исполнилось 70 лет, сообщает телеканал «МИР 24».
Певец, композитор, продюсер, отец двоих сыновей. Автор таких бессмертных хитов как «Третье сентября», «Пальма де Майорка» и «Левый берег Дона». В свои 70 шансонье отдыхать не планирует. Сегодня готовится к своему очередному сольному концерту, который пройдет уже в это воскресенье в «Крокус Сити Холл».
На его концертах всегда аншлаг. Спрос на артиста с годами не падает. А среди дам — только растет.
«Я обожаю вообще все его песни. Какую песню могу выделить? «Пальму», конечно. Вообще, это классика просто», — говорит одна из поклонниц. «Я замуж вышла 3 сентября специально», — призналась другая.
Гостями юбилейного концерта станут и другие звезды российской эстрады.
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