День рождения оркестра

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

В областном Центре классической музыки стартовал фестиваль, посвященный 20-летию Владимирского губернаторского симфонического оркестра под руководством Артема Маркина

На концерте-открытии впервые во Владимире прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера . Его исполнили около 300 музыкантов — хоровая капелла «Ярославия» из Ярославля, камерный хор «Русский партес» из Твери, Владимирский камерный хор, детская хоровая капелла Центра классической музыки и Владимирский губернаторский симфонический оркестр. В исполнении приняли участие солисты-вокалисты из разных городов, в том числе известная оперная певица из Берлина Василиса Бержанская

«Это выступление подтверждает широчайший спектр возможностей нашего флагманского музыкального коллектива. Сегодня была взята действительно очень серьезная творческая высота. Стартовал замечательный фестиваль, который с такими исполнителями и с такой программой украсит любую концертную площадку страны», –подчеркнул заместитель губернатора Михаил Колков.

Музыкальный фестиваль продлится до 20 апреля. Так, 13 и 17 апреля состоится презентация нового клавесина мастера Энтони Бонамичи, созданного специально для Центра классической музыки. Возможности этого инструмента владимирской публике продемонстрирует Жан Рондо — звезда европейской сцены, блестящий французский клавесинист, впервые приезжающий в Россию.

Также 13 апреля состоится совместное выступление Жана Рондо и Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Прозвучат Концерт для клавира с оркестром ре-минор Иоганна Себастьяна Баха и «Сельский концерт» для клавесина с оркестром Франсиса Пуленка.