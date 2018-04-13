«Биртман»: Миром правит ирония и чувство юмора!

Группа «Биртман» накануне представила свой новый альбом под названием «R&B мёртв». Лидер коллектива, Дмитрий Наумов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности работе его команды над альбомом и о композиции «R&B мёртв» читайте только на НСН.

«Новый альбом «Биртмана» — это итог нашей двухлетней творческой работы. Он полностью отражает самочувствие, настрой и творческий потенциал нашего коллектива. Альбом получился веселый, танцевальный и, на наш взгляд, очень актуальный. Мы его писали долго, но как-то легко, и я надеюсь, что это отразится на восприятии этого материала нашими слушателями. Наш альбом называется «R&B мёртв», это еще и его заглавная песня. Это своеобразный манифест от «Биртмана». Манифест того, что, кроме всего остального, нашим миром правит хорошее чувство юмора и самоирония. Мы призываем всех ко многим вещам (а прежде всего— к самому себе) относится с иронией. Наверное, об этом и песня. Как говорилось в одном известном фильме, улыбайтесь, господа! Надеемся, что наша новая песня поможет вам в этом», — отметил артист.

Отличным доказательством любви «Биртмана» к чувству юмора и иронии может служить ролик с приглашением на презентацию их нового альбома, стилизованный поз знаменитую сцену из фильма «Москва слезам не верит». 28 апреля группа презентует пластинку в Москве, а 11 мая в Санкт-Петербурге.