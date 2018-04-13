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Группа «Ленинград» выпустила новый альбом
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Группа «Ленинград» выпустила новый альбом 

Мир24 5 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Известная группа «Ленинград» впервые за четыре года выпустила новый альбом. Он получил название «Всякое». Об этом рассказал на своей странице в Facebook лидер группы Сергей Шнуров.
«…Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил «всякое», потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно…», — написал певец.
Он добавил, что ему исполнилось 45 лет.
Шнуров опубликовал в видеохостинге YouTube почти 22-минутную нарезку песен из нового альбома.
Напомним, в начале марта группа выпустила новый клип, посвященный российским женщинам, под названием «Не Париж».
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