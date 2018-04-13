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«Ленинград» выпустил новый альбом «Всякое»
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«Ленинград» выпустил новый альбом «Всякое» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Впервые за четыре года группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Всякое». Его уже можно прослушать в iTunes. Пластинка вышла в день 45-летия Сергея Шнурова. В новой работе всего восемь композиций, среди которых «Цой», «Путин» и другие.
Сам музыкант называет «Всякое» подарком к своему дню рождения: «Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю».
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