«Ленинград» выпустил новый альбом «Всякое»

Впервые за четыре года группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Всякое». Его уже можно прослушать в iTunes. Пластинка вышла в день 45-летия Сергея Шнурова . В новой работе всего восемь композиций, среди которых «Цой», «Путин» и другие.

Сам музыкант называет «Всякое» подарком к своему дню рождения: «Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю».

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