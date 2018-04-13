Вера Брежнева рухнула под сценой во время концерта

Российская певица Вера Брежнева упала на концерте в Москве. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Комсомольская правда» в пятницу, 13 апреля.

Артистка исполняла песню «Близкие люди». Она решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены. Охранник помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление.

«Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала певица свое падение после исполнения композиции.

В январе Брежнева устроила танцы на подземной парковке перед американскими водителям под свою песню «Ты мой человек». Артистка записала это на видео, которое выложила в соцсетях.