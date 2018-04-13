Ещё
Вера Брежнева рухнула под сценой во время концерта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вера Брежнева рухнула под сценой во время концерта 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российская певица Вера Брежнева упала на концерте в Москве. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Комсомольская правда» в пятницу, 13 апреля.
Артистка исполняла песню «Близкие люди». Она решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены. Охранник помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление.
«Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала певица свое падение после исполнения композиции.
В январе Брежнева устроила танцы на подземной парковке перед американскими водителям под свою песню «Ты мой человек». Артистка записала это на видео, которое выложила в соцсетях.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть36
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина68
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова10
Классика и гениталии: что не так с нашим театром161
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение