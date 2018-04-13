The Hatters везут на «НАШЕСТВИЕ» «полную шляпу»!

3, 4 и 5 всех любителей рок-музыки ждут на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидово! В этом году в числе частников Главного приключения года оказалась группа The Hatters. Дебют команды на «НАШЕСТВИИ» состоялся год назад. Выступление «Шляпников» многие сочли весьма эксцентричным и даже скандальным, но, как сказал сам Юрий Музыченко , у него была уважительная причина. В день, когда музыканты играли на «НАШЕСТВИИ», музыканту исполнилось 30 лет — а такое событие бывает раз в жизни. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем группа The Hatters порадует зрителей на фестивале в этом году, читайте только на НСН.

«Ну что я могу сказать? В этом году мы снова постараемся всех удивить, но в другом, положительном ключе. Хотим взять с собой на фестиваль дополнительный состав: музыкантов, которых обычно берем на большие, столичные концерты. Это труба, скрипки, альт, контрабас, так скажем, «полная шляпа». Должно быть круто!» — пообещал Юрий Музыченко.

Напомним, что билеты на Главное Приключение Года уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах и на официальном сайте nashestvie.ru.