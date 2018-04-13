Элтон Джон назвал Леди Гагу и Майли Сайрус самыми яркими представителями нового поколения артистов

Элтон Джон — фигура в мире музыки уже давно культовая, поэтому его мнение о современной культуре так волнует и простых людей, и других знаменитостей. На днях 71-летний музыкант стал гостем шоу Rocket Hour, где рассказал о своем отношении к современной поп-музыке.

Эд Ширан и Элтон считает, что самыми яркими и интересными представителями индустрии на данный момент являются Майли Сайрус Леди Гага , с которой его связывает многолетний опыт работы и дружбы. Кроме того, Гага является и крестной матерью детей Джона, и музыкант считает ее одной из самых одаренных певиц нашего времени и при этом самой доброй девушкой. В адрес Майли Элтон вообще стал петь невероятно лестные дифирамбы: «Ей всего 25 лет! Она очень талантлива и невероятно сексуальна, я просто обожаю ее».

К сожалению для поклонников Элтона Джона, музыкант определился с датой ухода из шоу-бизнеса — после трехлетнего грандиозного прощального тура Farewell Yellow Brick Road Элтон планирует уйти со сцены и заняться своим здоровьем. попкорнnews