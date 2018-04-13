«Мама, я хочу Пикачу»: песня пермского исполнителя попала в передачу, посвященную российской поп-музыке

12 апреля в эфире программы «Студия Союз» на ТНТ ведущие проекта «Однажды в России» Азамат Мусагалиев и Давид Цалаев угадывали, чего хочет герой песни пермского исполнителя Константина Завалина. Верный ответ им дать не удалось.

«Студия Союз» — передача, посвященная российской поп-музыке. Здесь известным участникам предлагают угадать конец фразы популярных и не очень песен. 12 апреля в одном из заданий «Студии Союз» была использована строчка из произведения пермского исполнителя Константина Завалина.

Участникам — Азамату Мусагалиеву и Давиду Цалаеву предложили продолжить фразу одной из самых известных песен Завалина, которая начинается со слов «Мама, я хочу…». Среди вариантов ответа были: «не хочу», «Пикачу», «шучу», «шучу шучу».

— Мне кажется, компьютер просто случайно слова выдает, — предположил Давид Цалаев и выбрал ответ «шучу шучу».

Азамат Мусагалиев решил проголосовать за «Пикачу» и оказался прав. После этого в студии включили отрывок из песни в исполнении пермяка.

— Совпало, я просто тоже хочу Пикачу, — засмеялся Мусагалиев.

Затем снова заиграла музыка Завалина. На этот раз участникам предложили найти продолжение отрывка «Он круче, чем три подразделения омона, он вдвое круче Путина…» из вариантов «Пикачу», «шучу», «шучу шучу», «шучу шучу шучу». Правильным оказался ответ из комбинации двух «шучу», но его не угадал никто.

В разговоре с корреспондентом 59.ru автор песни Константин Завалин сообщил, что знал о том, что его произведение прозвучит в телеэфире.

— Мне позвонил продюсер программы, и попросил разрешения на использование песни. Я согласился. Приятно, когда твои произведения становятся более известными, — рассказал Константин.

Ранее Константин Завалин вдохновился выборами и написал «Песню самовидциженца».