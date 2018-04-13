«Царицынская опера» в Волгограде ждет к себе туристов во время ЧМ-2018

«Царицынская опера» готова предложить туристам во время мундиаля проект The Glory of Champions, в котором соединит оперу, балет и футбол. Впервые театр будет работать летом.

«Мы хотели сделать программу, посвященную семи чемпионам мира по футболу и России. Ведь как не показать гол Диего Марадоны или слезы капитана сборной ФРГ, не забившего желанного мяча в финале? Россия пока не вступила в клуб чемпионов, но мы на это очень надеемся, и посвящаем ей часть концерта как стране оперного искусства и балета», — рассказал директор «Царицынской оперы» Леонид Пикман. Специально на некоторые спектакли театр пригласит выступать звезд Мариинского театра.

Проект театра поддержал Региональный Союз Туриндустрии. Между ним и «Царицынской оперой» 12 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве. «Люди, которые приезжают летом, лишены возможности увидеть спектакли, потому что театры в этот период не работают. И всегда возникает вопрос, чем занять туристов вечером. Теперь мы можем представить культурную жизнь Волгограда. И не только болельщикам, но и группам, которые будут гостить в нашем городе не один день», — подчеркнул председатель РСТ Алексей Растегаев.