У Селены Гомес готов новый альбом

Селена Гомес уже давно не давала выступления и не снималась в кино. Причиной является здоровье певицы — после операции по пересадки почки, Гомес посвятила время себе и семье. Однако, за время долгого перерыва девушка успела записать целый альбом. Об этом Селена поделилась в интервью, где ответила на вопрос о музыки:

«Я просто жду. Я не знаю, когда будет подходящий момент. И я действительно это имею в виду. Не в том смысле, что я пытаюсь быть таинственной или крутой, это просто … Я не знаю.»

Музыка в новом альбоме будет сильно отличаться от предыдущих работ артистки. Кто-то утверждает, что это будет церковный альбом, кто-то — о болезни и трудном периоде, но мы уверенны, что это будет что-то невероятное.

«Трудно расположить голос и убедиться, что ваш контент что-то значит»,

— говорит Селена о том, почему она так долго ждала выхода альбома.

А пока мы гадаем на тему нового альбома Селены Гомес, девушка наслаждается жизнью и каждый четверг посещает церковь с друзьями.