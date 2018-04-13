Ученики школы №842 стали дипломантами театрального фестиваля «Один день с театром» 

Коллектив «Колосок» школы №842 Зеленограда — дипломант Международного открытого театрального фестиваля «Один день с театром».
С 1 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года в ДТиМ «Хорошево» проходил фестиваль «Один день с театром». В рамках заочного тура приняло участие 5724 человека. Соревнования проводились в 3-х возрастных группах. Программа первого тура фестиваля включала номинации «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Театры разных жанров», «Литературный театр», «Театр для самых маленьких», «Театральная планета». Второй этап начался в марте.
Зеленоград в номинации «Театры разных жанров» представлял коллектив «Колосок» ГБОУ «Школа №842», группа №2 под руководством музыкального руководителя Любови Мальцевой. Они представили вниманию компетентного жюри театрализованную постановку «Пришла Коляда» и стали дипломантами третьей степени.
Завершился фестиваль награждением победителей и красочным гала— концертом. Поздравляем наш коллектив с победой!