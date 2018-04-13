Ещё
Ученики школы №842 стали дипломантами театрального фестиваля «Один день с театром»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученики школы №842 стали дипломантами театрального фестиваля «Один день с театром» 

Префектура Зеленоградского административного округа 31 минуту назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Коллектив «Колосок» школы №842 Зеленограда — дипломант Международного открытого театрального фестиваля «Один день с театром».
С 1 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года в ДТиМ «Хорошево» проходил фести­валь «Один день с театром». В рамках заочного тура приняло участие 5724 че­ловека. Соревнования проводились в 3-х возрастных группах. Программа перво­го тура фестиваля включала номинации «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Театры разных жанров», «Лите­ратурный театр», «Театр для самых ма­леньких», «Театральная планета». Второй этап начался в марте.
Зеленоград в номинации «Театры разных жанров» представлял коллектив «Колосок» ГБОУ «Школа №842», группа №2 под руководством музыкального руково­дителя Любови Мальцевой. Они пред­ставили вниманию компетентного жюри театрализованную постановку «Пришла Коляда» и стали дипломантами третьей степени.
Завершился фестиваль награжде­нием победителей и красочным гала— концертом. Поздравляем наш коллектив с победой!
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
КЦ «Зеленоград» приглашает на фестиваль-конкурс классической гитары На сцене «Ведогонь-театра» продолжается показ спектакля «Убийственный и неповторимый» В Зеленограде прошел гала-концерт фестиваля «Этот день мы приближали, как могли…»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть36
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина68
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова10
Классика и гениталии: что не так с нашим театром161
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение