Ученики школы №842 стали дипломантами театрального фестиваля «Один день с театром»

Коллектив «Колосок» школы №842 Зеленограда — дипломант Международного открытого театрального фестиваля «Один день с театром».

С 1 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года в ДТиМ «Хорошево» проходил фести­валь «Один день с театром». В рамках заочного тура приняло участие 5724 че­ловека. Соревнования проводились в 3-х возрастных группах. Программа перво­го тура фестиваля включала номинации «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Театры разных жанров», «Лите­ратурный театр», «Театр для самых ма­леньких», «Театральная планета». Второй этап начался в марте.

Зеленоград в номинации «Театры разных жанров» представлял коллектив «Колосок» ГБОУ «Школа №842», группа №2 под руководством музыкального руково­дителя Любови Мальцевой. Они пред­ставили вниманию компетентного жюри театрализованную постановку «Пришла Коляда» и стали дипломантами третьей степени.

Завершился фестиваль награжде­нием победителей и красочным гала— концертом. Поздравляем наш коллектив с победой!