«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года 

Группировка "Ленинград" порадовала фанатов выпуском нового альбома. Он получил название "Всякое". Это первый альбом группы Шнурова за последние 4 года.
На пластинке записаны 8 композиций:
- Чашечки
- С. Ш.
- Путин
- Эстетика
- Амплуа
- Цой
- Заебуль
- Без
Шнуров считает свой альбом синглом. Выход был приурочен ко дню его рождения — такой подарок самому себе — сегодня популярному певцу исполняется 45 лет.
В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил «всякое», потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут «г*вно», тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки — буду рад, нет — не расстроюсь. Мне 45. — так сообщил о выходе альбома сам певец.
Напоминаем, что в песнях "Ленинграда" вы наверняка услышите нецензурные выражения.