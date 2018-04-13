Ещё
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Группировка "Ленинград" порадовала фанатов выпуском нового альбома. Он получил название "Всякое". Это первый альбом группы Шнурова за последние 4 года.
На пластинке записаны 8 композиций:
  • Чашечки
  • С. Ш.
  • Путин
  • Эстетика
  • Амплуа
  • Цой
  • Заебуль
  • Без
Шнуров считает свой альбом синглом. Выход был приурочен ко дню его рождения — такой подарок самому себе — сегодня популярному певцу исполняется 45 лет.
В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил «всякое», потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут «г*вно», тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки — буду рад, нет — не расстроюсь. Мне 45. — так сообщил о выходе альбома сам певец.
Напоминаем, что в песнях "Ленинграда" вы наверняка услышите нецензурные выражения.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть40
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина69
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова11
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение