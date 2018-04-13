Выиграй билет на концерт группы «Би-2» в Волгограде

В Волгограде 20 апреля в «Экспоцентре» пройдет концерт группы Би-2», на котором музыканты исполнят песни из своего нового альбома «Горизонт событий».

Группа выпустила свой десятый альбом еще в сентябре 2017 года. Несколько песен музыканты представили поклонникам ещё до его релиза: это синглы «Лайки» и «Лётчик» — ключевой трек, задающий настроение всей пластинке, как по звуку, так и внутреннему содержанию, а также композиция «Виски», записанная с американским певцом Джоном Грантом , совместная работа Би-2 и Oxxxymiron «Пора возвращаться домой».

На концерте волгоградцев ожидают оригинальная сценография, световое и видеошоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы.

«АиФ-Волгоград» разыгрывает среди своих читателей два билета на концерт. Они достанутся двум человекам, которые подпишутся на нашу группу в соцсети и первыми правильно ответят на следующие вопросы:

Когда и где была основана группа?В каких четырех жанрах играет группа?Назовите полные имена музыкантов группы Шуры и Лёвы?Для какого культового российского фильма в 2000 году группа «Би-2» записала саундтрек и снялась в нем?Какую одноименную авторскую передачу Лёва и Шура вели на радио MAXIMUM и телеканале A-one?

Свои ответы присылайте на электронную почту редакции aifvlg.is@gmail.com. Кроме них в письме также укажите свои имя, фамилию, номер телефона и ссылку на профиль во «Вконтакте», чтобы мы могли убедиться, что вы являетесь подписчиком нашей группы в этой соцсети.

Концерт пройдет в 19:00