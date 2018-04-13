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Этим летом на Проране откроется плавучее кафе
Волга Ньюс
44 минуты назад
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Волга Ньюс
Известно, что в числе предлагаемых услуг — проведение банкетов на природе, кейтеринг, дискотеки и живая музыка. Кроме того, сюда можно будет просто зайти перекусить. Меню и ценник пока находятся в в разработке.
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