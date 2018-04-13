Литовский виртуоз игры на скрабалае Регимантас Шилинскас выступит в Пскове

14 апреля в концертном зале ГКЦ пройдёт концерт виртуоза-исполнителя из Литвы с мировым именем Регимантаса Шилинскаса, сообщает пресс-служба городских властей. Шилинскас выступит перед псковичами со своим уникальным ударным литовским народным инструментом — скрабалаем. Кроме того, в программе концерта — выступление псковского народногно ансамбля «Сказ». Начало концерта в 16:00, билеты можно приобрести в кассе ГКЦ. Регимантас Шилинскас родился в 1970 году в городе Паневежис, окончил музыкальную школу. А Клайпедскую музыкальную академию окончил по классу «скрабалай». В его руках традиционный народный инструмент обрёл необыкновенное современное звучание. Регимантас играет народную, популярную, классическую, легкую и джазовую музыку. Скрабалай — литовский музыкальный инструмент, состоящий из деревянных звучащих элементов. Трапециевидные деревянные (дубовые или ясеневые) «ящички» различных размеров, в которых находятся один или два язычка, располагаются в несколько вертикальных рядов. Язычок может быть изготовлен из дерева или металла и при игре ударяется о стенки «ящичка». На инструменте играют двумя деревянными палочками. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».