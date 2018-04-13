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Галанин пожелал Шнуру больше драйва и меньше мата
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Галанин пожелал Шнуру больше драйва и меньше мата 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
13 апреля музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову исполняется 45 лет. Музыкант, актер, художник и телеведущий выпустил к своему дню рождения альбом «Всякое», который назвал синглом. «Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки — буду рад, нет — не расстроюсь», — написал певец в своем аккаунте в Instagram.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН пожелал Шнурову здоровья и меньше материться.
«Желаю Шнуру меньше материться и больше драйва. У него, конечно, есть драйв, но он как-то в стороне от рок-н-рола. Отвяз идет, скажем так. А хотелось бы именно рок-н-рольного драйва ему пожелать. У него всегда это было, но сейчас он начал чем-то другим заниматься, очень прибыльным, популярным. Ну и здоровья, разумеется, пусть развивается, есть куда», — сказал он.
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Галанин признался, что никогда не испытывал неприязни к Шнурову.
«Он меня никогда не раздражал. Он очень на своем месте. Но как-то это сейчас хитро выглядит. Как будто он нас всех обманывает, понимаете. Есть такое выражение матершинное — я вас всех на … вертел — вот примерно из этой серии, говоря словами самого Шнура. Но ему желаю меньше мата в песнях. Народ его любит, он со словом умеет обращаться. Я думаю, он бы нашел рифмы без мата, чтоб можно было к нему с детьми ходить. А то родители к нему на концерты прут прям с детьми. И вот это не очень радует», — добавил он.
Сергей Шнуров создал группу «Ленинград» в 1997 году. Исполняет песни в жанрах гаражный рок, ска, панк-рок и русский шансон. В песнях повсеместно использует ненормативную лексику. Неоднократно выступал голым. В 2016 году стал человеком и музыкантом года по версии журнала GQ.
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