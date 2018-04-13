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ROCK FM поздравила Кена Хенсли со Всемирный днем рок-н-ролла
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ROCK FM поздравила Кена Хенсли со Всемирный днем рок-н-ролла 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Программный директор ROCK FM Евгений Штольц рассказал на пресс-конференции в НСН, что выступление участника британской группы Uriah Heep Кена Хенсли в Москве приурочено к празднованию дня рождения радиостанции. Он также поздравил музыканта со Всемирным днем рок-н-ролла, который отмечается 13 апреля.
«Радиостанции ROCK FM 11 лет. Обычно мы устраиваем по случаю дня рождения масштабные вечеринки. В этом году мы решили подарить москвичам два концерта Кена Хенсли. Вчера был шикарный концерт, он прошел «на ура». Билетов на сегодняшний концерт уже нет. Визит Кена символичен еще и потому, что 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла», — сказал Штольц.
Концерт Кена Хенсли и его группы Live Fire состоится 13 апреля на сцене «Известия Hall».
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