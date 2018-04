Игровая музыка неигровых музыкантов

Некоторые разработчики лицензируют для своих детищ музыку известных исполнителей. Некоторые — идут ещё дальше и заказывают у музыкантов полное написание самостоятельного саундтрека. Вспомним несколько таких случаев.

Первым делом вспомним несколько специфичный, но очень добротно сделанный паззл-платформер Kula World, всю музыку для которого написали пионеры шведской электронной сцены Twice a Man. На этот раз мы обойдёмся без признаний в любви игровому саундтреку, а уделим больше внимания самим композиторам.

Зародился проект аж в 1978 году, только назывался он не Twice a Man, а Cosmic Overdose, да и основные его участники Дэн Содерквист и Карл Гаслебен электроникой по большей части тогда только баловались, в то время как играли они эдакий экспериментальный рокешник, в котором сильно чувствовалось влияние популярной тогда панк-культуры. Заметив положительный отклик на своё творчество, идущий не только из родной Швеции, но из-за рубежа, в 1981 году ребята решают выйти на мировую сцену, однако продюсеры настояли на смене названия группы, казавшемся им «хипповатым», на что-то более нейтральное. Так родилась группа Twice a Man. Несмотря на то, что музыканты поставили своё творчество на более серьёзные коммерческие рельсы и стали петь для более широких масс на английском языке, страсть к экспериментированию с электронными звуками они не просто не утратили, но приумножили. Первые альбомы ещё укладывались в рамки типичного нью-вейва тех лет, но чем больше своих сочинений выпускали музыканты, тем сильнее они отдалялись от различных поп-направлений. Самый пик такого сдвига пришёлся на 90-е, когда группа ударилась в музыку для театральных постановок и выставок, поэтому нет ничего удивительного в том, что они тогда не отказались поработать и над саундтреком для видеоигры, разрабатываемой их же соотечественниками. Таково уж творчество группы Twice a Man, идущее перпендикулярным курсом и на протяжении сорока лет всё равно находящее своих слушателей.

Сначала мы послушаем два трека непосредственно из игры, чтобы освежить воспоминания, после совершим скачок в прошлое и заценим одну из самых ранних работ группы, ещё выступавшей под своим старым названием Cosmic Overdose, и закончим треком из альбома 2010 года выхода.

Hiro (Kula World) Inca (Kula World)

Missiles (Cosmic Overdose ‎— Final Koko) Everything Is Possible (Icicles)

Разумеется, выбрав такую тему для новой подборки, мы не могли пройти мимо Neverhood'а и его потомков, поэтому далее на очереди у нас знаменитый американский певец и автор песен Терри Скотт Тейлор, начавший свою карьеру ещё в начале 70-х. И что можно ожидать от человека, написавшего для творений Дагласа ТенНейпла такие весёлые и светлые композиции? На самом деле, те немногие, кто читал стену текста из оригинальной английской версии Neverhood'а, смогут хотя бы попробовать догадаться, потому как играет он мягкую христианскую рок-музыку с периодическими забегами в другие стили. Отдельного упоминания достоин рок-кантри коллектив Daniel Amos, в котором Терри Тейлор писал тексты и зачастую выступал в роли ведущего вокалиста. Возможно, у меня были какие-то предубеждения касательно такого жанра, поэтому особых надежд на христианское творчество музыканта не возлагал, но восхитительный голос Терри Тейлора быстро растопил весь лёд недоверия и сомнений. Правда, в 80-х участники Daniel Amos резко сменили тон и начали играть эдакий нью-вейв и пост-панк, сохранив христианскую тематику своих песен, но не могу сказать, что они сильно упали в качестве. Разумеется, всё сказанное является лишь верхушкой айсберга, коим является полная музыкальная история Терри, поэтому, если заинтересуетесь, советую поискать его прочее творчество уже самостоятельно.

Но пора уже и саму музыку послушать. Включим две композиции из игр Neverhood и Armikrog соответственно, после которых пойдёт трек Don't Light Your Own Fire из первого альбома Daniel Amos аж 1974 года выхода и песня Cowboys with Engines из сольного альбома Терри Тейлора Avocado Faultline 2000 года выхода.

Jose Feliciano (The Neverhood) Scaly Maps (Armikrog.)

Don't Light Your Own Fire (Daniel Amos) Cowboys with Engines (Avocado Faultline)

Замечательнейший саундтрек к несколько противоречивому платформеру для Sega Saturn оказался не без сюрпризов, ведь за него отвечал сам Ронни Монтроуз — классик американского хард-рока. Конечно, он не может похвастаться такой же известностью, как у своих британских коллег, зато по части музыки он от них по меньшей мере не отстаёт. А вот в чём отстаёт, так это в изобретательности при выборе названий, под которыми он выступает: первая его группа называется Montrose, первый альбом группы называется Montrose, а сольные релизы он выпускает под своим полным именем Ronnie Montrose. Но не суть. Пусть проект Montrose и просуществовал очень недолго, первые два альбома прочно закрепились в анналах истории хард-рока. Сочное гитарное мясцо, приправленное энергичным вокалом Сэмми Хагара, заряжает бодростью и поднимает боевой дух. Также, в промежутке между распадом группы и уходом Ронни с головой в сольное творчество некоторое время просуществовал коллектив Gamma, успевший выпустить три довольно неплохих альбома с великолепными названиями Gamma 1, 2 и 3. Много лет спустя группа снова соберётся для работы над четвёртым альбомом серии. К сожалению, история Ронни Монтроуза закончилась на очень печальной ноте, а точнее на пуле, выпущенной его же собственной рукой.

Скрасим тёмное окончание истории красивой музыкой. Как обычно, начнём с двух треков из игры, после переключимся на неигровые работы Ронни. Первый трек взят из первого альбома группы Montrose 1973 года, а второй — из сольной пластинки Bearings 1999 года выхода.

MANIFESTO (Mr. Bones) IN THIS WORLD (Mr. Bones)

Rock Candy (Montrose — Montrose) Lunarization (Bearings)

Чем нас может удивить гитарист-виртуоз и бывший участник Guns N' Roses? Ну, наверное, полной непредсказуемостью звучания своих сольных альбомов, сводящей на нет любые попытки пробежаться по ним галопом и сложить некое усреднённое мнение о всём творчестве музыканта. Я уж молчу про его участие в различных группах. Но, к сожалению, именно так сегодня и придётся поступить, иначе мы рискуем разойтись ближе к осени. В принципе, по его саундтреку для Wild Woody можно примерно представить, что следует ждать. А ждать следует бессмысленное и беспощадное чередование ядрёного экспериментального мяса на электрогитаре, баловства с электроникой и заводного не то вокала, не то речитатива. Местами гитарные партии и вовсе вызывают ассоциации с безумными импровизациями Стива Вая. И если первый альбом, выпущенный Роном Талем ещё под своим именем, был чисто инструментальным, то в последующих релизах веселье начинает переть из всех щелей. К слову, Рон и по сей день не только музицирует в составе других групп, но и занимается сольным творчеством. Последний на данный момент альбом вышел в 2015 году. Казалось бы, двадцать лет прошло с выхода игры Wild Woody, но до сих пор то тут, то там слышатся родные нотки звукового оформления приключений упоротого карандаша.

Что ж, попробуем послушать. Для затравки пустим два трека из игры, а после нырнём с головой в экспериментальное безумие дебютного инструментального альбома The Adventures Of Bumblefoot и завершим треком из альбома Uncool.

Meanie Technoweenie (Stage 3 Boss Lugnuts) (Wild Woody) Monkey Flush (Stage 5 Boss Tombstone) (Wild Woody)

Orf (The Adventures Of Bumblefoot) Deliah (Bumblefoot ‎— Uncool)

Сменим пластинку, а то больно уж однобокая у нас подборка получается. Enemy Zero — игра, примечательная сразу на нескольких уровнях музыкального бытия. Можно сказать, что она была рождена в музыке. Сами посмотрите: разработкой руководил японский геймдизайнер и музыкант Кендзи Ино, на роль англоязычного голоса главной героини позвали вокалистку группы Luscious Jackson Джилл Канниф, а за композиторское кресло усадили известного британского композитора и автора нескольких опер Майкла Наймана . Как тут не поверить в высшие силы? Но ближе к теме. Майкл Найман — самый яркий пример того, как можно быть проще и при этом не упрощаться до одноклеточного состояния. Композиции его настолько минималистичны, что практически прозрачны, а экономный подход к расходу ресурсов оркестра граничит с камерностью. Живое доказательство того, что можно быть простым, но не простейшим.

Начнём, как обычно, с игровой музыки. Первой зазвучит мягкая фортепьянная композиция Laura's Theme, далее последует тревожный смычковый трек, разделивший с творением Кендзи Ино одно название. В качестве неигровых примеров музыки Майкла выбрана композиция из фильма «Контракт рисовальщика, » явно вдохновлённая эпохой барокко, и довольно мудрёный фортепьянный трек «Экспромт для 12 пальцев» из фильма «Гаттака.»

Laura's Theme (Enemy Zero) Enemy Zero (Enemy Zero)

The Disposition of the Linen (The Draughtsman's Contract) Impromptu For 12 Fingers (Gattaca)

Немногое можно про них рассказать. Crash — это южнокорейская группа, зародившаяся в самом начале 90-х и игравшая первое время жгучий трэш-метал, но в поздних альбомах сместившаяся больше в сторону грува и индастриала, хотя и сохранившая некоторые элементы исконно «трэшовой» жести. Собственно, их саундтрек для Kingdom Under Fire: Heroes относится к позднему периоду творчества коллектива, поскольку вышла игра аж в середине нулевых, когда у ребят из Crash был большой перерыв от студийной деятельности. В результате музыка для игры получилась не только довольно медленной и нагруженной тяжёлыми риффами, но и сугубо инструментальной, чем она сильно выделяется на фоне того же альбома To Be Or Not To Be.

Собственно, эту разницу между ранним и поздним творчеством группы мы и постараемся показать, поставив по треку из вышеупомянутого альбома To Be Or Not To Be 1995 года и самого последнего их релиза The Paragon of Animals 2010 года выхода соответственно. Но сначала будет пара композиций, собственно, из самой игры.

Trackin' you Down! (Kingdom Under Fire: Heroes) System Lock (Kingdom Under Fire: Heroes)

Shadows Of Isolation (To Be Or Not To Be) Misguided Criminals (The Paragon of Animals)

Немного удивляет тот факт, что целая серия игр, в которых игроку надо колесить по городу, выполнять задания и ломать всё к хренам, не прижилась на западе несмотря на все попытки разработчиков и издателей донести её до народа. Даже сейчас про игры серии Runabout вспоминают редко и только по особым ностальгическим случаям и большого внимания детищу Climax Entertainment не уделяют. Не помогла ситуации и фирменная музыка от соотечественников из сёрф-рок коллектива The Surf Coasters. Что, на самом деле, печально, потому как композиции у группы зачастую очень уж хороши. Их даже практически полная инструментальность ничуть не портит, а наоборот, способствует лучшему погружению в курортную атмосферу пляжного сезона. Кстати, посреди их ранней дискографии расположился очень странный релиз Surfdelicious, практически полностью отошедший от сёрферной стилистики в сторону модных на то время направлений электронной музыки. Не совсем понятно, как он вписывается в творчество группы, но определённо придаёт толику разнообразия их звучанию, неизменному на протяжении десятилетий.

Но вернёмся к теме. Сначала мы включим трек из Super Runabout, которую продолжит композиция из саундтрека Runabout 3 Neo Age, ставшего по какой-то неведомой причине довольно редким. А далее последуют треки из альбомов Surface Impression 1996 года и Samurai Struck 2005 года выхода соответственно.

Bulldog (Super Runabout) Phantom Car (Runabout 3 Neo Age)

Astral Circle (Surface Impression) Soyokaze (Samurai Struck)

Музыкант-авангардист, приобретший немалую популярность в родной Японии, но оставшийся практически незамеченным во всём остальном мире. По этой причине информацию о его творческой деятельности приходится чуть ли не по крупицам собирать. Пожалуй, наиболее известным его творением является группа Guernica, уникальное звучание которой едва ли подлежит категоризации. Кроме этого, Кодзи Уено на протяжении 80-х годов работал с несколькими другими коллективами, а также писал музыку для фильмов и аниме, и если первое ещё можно попытаться найти, то в случае с саундтреками фильмов всё очень плохо. Лучше дела обстоят с музыкой Кодзи Уено для видеоигр. Таковых немного, но они как нельзя точно отражают авангардную суть композитора.

Guernica снимались также в рекламе. Дядька с хитрым прищуром — это и есть Кодзи Уено.

Но ближе к делу… То есть, к музыке. Первым на очереди зазвучит трек из очень необычной адвенчуры, граничащей с интерактивным кино, под названием Gadget: Past as Future, а далее последует очень минималистичная композиция из FMV-новеллы Imabikisō. С последней, кстати, есть небольшой нюанс, поскольку над музыкой для неё также работал некий 松崎雄一, и нельзя гарантировать, что я выбрал для подборки трек, действительно вышедший из-под пера Кодзи Уено. Как бы то ни было, к неигровым трекам мы перейдём с песней из последнего альбома Guernica и закончим композицией из сольного альбома музыканта.

Fragmentation (Gadget: Past as Future) m16 Theme Burn (Imabikisō)

Les Mollusques de Bronze (Guernica — Denriso Kara no Manazashi) Control Games (Sirius B)

Автор гениального саундтрека первой части Panzer Dragoon, не менее великолепной музыки для Virus, а также парочки куда менее известных видеоигровых проектов, Ёситака Азума, к сожалению, не может похвастаться большой известностью за пределами Японии, из-за чего даже сухие факты из его биографии находятся с большим трудом. Так или иначе, наибольший интерес для нас представляет послужной список его сольных работ, среди которых можно найти немало интересного. Первые альбомы композитора являлись эдаким сугубо эмбиентальным Нью Эйджем и включали в себя буквально три-четыре композиции по десять-двадцать минут каждая, но впоследствии он отошёл от этой концепции и начал пробовать свои силы не только в создании более лаконичных произведений, но и в экспериментировании с другими жанрами, оставаясь при этом верным своему стилю.

Но давайте перейдём к прослушиванию. Сначала включим по треку из игр Panzer Dragoon и Virus соответственно, далее же заиграет композиция из альбома Azuma, а завершит девятый пункт подборки трек из пластинки The Wanderer.

The Empire ~ EPISODE 3 (Panzer Dragoon) Colony Disco (Virus)

Tea Ceremony (Azuma) The Man Who Is Watching The Air (The Wanderer)

Пожалуй, самый известный японец из сегодняшней подборки. Как-никак, он является клавишником группы Yellow Magic Orchestra, которую одни называют японским Kraftwerk'ом, другие называют японскими Beatles, а третьи не занимаются подобной фигнёй и просто называют YMO одной из самых известных и влиятельных электронных групп Японии, стоявшей у истоков целого ряда жанров. Коллектив, правда, при всей своей колоссальной популярности продержался относительно недолго, и уже в середине 80-х все его основные участники разбежались по своим сольным проектам, то и дело собираясь снова ради концертных выступлений. И уж в сольных дискографиях музыкантов сам чёрт ногу сломит! Один только Рюичи Сакамото за всё время выпустил около 20 полноформатных альбомов, и это ещё не так уж и много по сравнению с активностью его коллег по цеху. К слову, творить он продолжает и по сей день несмотря на пошатнувшееся здоровье.

Что же касается нашей сегодняшней темы, то вклад Рюичи Сакамото в мир видеоигр в числовом эквиваленте может показаться довольно мизерным: его игровая дискография насчитывает всего три проекта, в одном из которых его участие как композитора ограничилось лишь написанием главной темы. Однако, одними только играми он не ограничивается. В конце концов, именно Рюичи Сакамото написал мелодию включения Sega Dreamcast. Это дорогого стоит!

Послушаем для начала его игровую музыку. Первой заиграет главная тема из Dawn of Mana, после чего зазвучит композиция из очень необычной игры L. O. L. : Lack of Love. В качестве примеров его сольного творчества мы выберем по треку из альбомов Ongaku Zukan 1984 года и Three 2012 года выхода соответственно.

Dawn of Mana — opening theme (Dawn of Mana) Decision (L. O. L. : Lack of Love)

きみについて (Ongaku Zukan) Parolibre (Three)

They pay me for this. © Stewart Copeland

Рядовому музыколюбу Стюарт Коупленд будет известен, пожалуй, не как композитор классической трилогии Spyro the Dragon и не как автор целой кучи саундтреков для фильмов, а как барабанщик культовой британской рок-группы The Police, а также ряда иных коллективов, и по сей день активно занимающийся творчеством и работающий с другими исполнителями. В частности, только в прошлом году Стюарт Коупленд с несколькими известными музыкантами внезапно собрал супер-группу Gizmodrome и выпустил довольно неплохую одноимённую пластинку.

Не будем заострять большое внимание на работе Стюарта Коупленда в качестве барабанщика, а обратимся вместо этого к его сольному творчеству. Самым первым его самостоятельным альбомом можно назвать пластинку Klark Kent, появившуюся на свет вследствие небольших творческих разногласий внутри группы. В целом, альбом получился достойным, но вокальные данные у Стюарта, всё-таки, не чета Стингу . Первый трек нашей подборки будет взят именно из этого альбома. Вторая же композиция будет взята из довольно-таки странного релиза Orchestralli, являющегося наиболее поздним сольным альбомом Коупленда. Но сначала, конечно же, мы вспомним его музыку из игр про Спайро.

Blowhard (Spyro the Dragon) Hurricos (Spyro 2: Ripto's Rage!)

Excess (Klark Kent — Klark Kent) Eve (Orchestralli)

Разумеется, это далеко не все исполнители, в дискографиях которых появились видеоигры. За бортом остались такие музыканты, как 65daysofstatic (No Man's Sky), Курт Харланд (Gex 3D, серия Legacy of Kain), бывший участник Twice a Man Ларс Фальк (Entropia Universe) и так далее. Зато будет повод вернуться к этой теме ещё раз в будущем!