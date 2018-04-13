Александр «Ренегат» Леонтьев рассказал о новом альбоме на НАШЕм Радио

В эту пятницу, 13 апреля 2018 года, «НАШЕ Радио» не только радуется наступающим весенним выходным, но и отмечает профессиональный праздник — День рок-н-ролла. И в этот знаковый день в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» приехал лидер группы «Северный флот» Александр «Ренегат» Леонтьев.

В первую очередь музыкант рассказал слушателям «НАШЕго Радио» о релизе нового альбома группы «Иnой». Он заявил, что альбом вышел прекрасным, слушатели, в основном, его хвалят.

«Для меня очень важно мнение моей семьи о том, что я делаю: моя жена и дети говорят, что альбом замечательный. Но, по сути, их мнение тоже не является определяющим, на самом деле, мне даже не так важно мнение семьи, как мое собственное. Нужно делать альбомы так, чтобы для старости лет было не стыдно их слушать», — рассказал Леонтьев.

Музыкант вспомнил период творчества до «Северного флота», «в последний раз» объяснил, почему его зовут «Ренегатом», а так же воссоздал красочную атмосферу своих первых выступлений в юном возрасте в составе ансамбля одного из Ленинградских ПТУ. Кстати, к Северной столице у музыканта особое, трепетное отношение:

«Этот город создан для творчества, такое «место силы», «рок-мекка». Именно поэтому на новом альбоме есть песня «Ленинград» — это мое признание в любви этому городу. Очень важно — именно Ленинграду, мой основной посыл — «этого города больше нет», поэтому это такой «плач Ярославны» с моей стороны», — сказал музыкант.

Напоследок Александр «Ренегат» Леонтьев предложил отдать подарок за лучший «злой вопрос», заданный сегодня через мобильный портал и социальных сетях радиостанции.

А «НАШЕ Радио» напоминает, что группа «Северный флот» выступит на «Главном приключении года» — фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2018 в Большом Завидове Тверской области!

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