Уикенд в Курске с 13 по 15 апреля

Тренинг «САМОпроектирование», концерт группы «Мельница», ЮМОРФЕСТ, Тотальный диктант — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

13 апреля

Rest & Club «Мама Люба»Концерт «ЗОМБА»19:00 Сеня Зомб, он же Семен Трегубов — один из популярных исполнителей современной рэп-сцены из Барнаула. Соединеняет электронную музыку и хип-хоп, исполняет любовную лирику, получаются клубные композиции. Как говорил сам исполнитель, он не ставит перед собой цель донести слушателям какой-то глубокий посыл. Треки делаются в основном «под настроение».

Стоимость: от 700 рублей

BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»Концерт группы For-To-Na22:00 Для тех, кто «Не сдастся без боя», любимые хиты от «Океана Ельзи» исполнит саратовская трибьют-команда. Прозвучат хиты со всех альбомов украинской группы. Красивые тексты, аранжировки и ностальгия в этот вечер обеспечены. Получится ли передать вокал и харизму Святослава Вакарчука

Стоимость: 500 рублей

14 апреля

ТРЦ МегаГРИННКосмофестС 15:00 до 17:00 Фестиваль, который даст почувствовать себя настоящим исследователем среди космических пейзажей и понять, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей. На «Космофесте» будет работать семь интерактивных площадок с мастер-классами и играми. Чтобы узнать больше о Вселенной, можно посетить мобильный планетарий, примерить очки виртуальной реальности или сделать аквагрим и космическую прическу. А потом узнать, что такое робототехника, научиться быстро считать, раскрасить пряник и увидеть звездное небо.

Вход свободный

Бизнес-центр «ГРИНН», 5 этажТренинг «САМОпроектирование» С 10:00 до 19:00 Играющий тренер, спикер StartUpTour, ведущий StartUpVillage и Open Innovations в Сколково Игорь Дубинников проведет тренинг по работе над собой. Участники займутся самодиагностикой и разработают личную стратегию на 25 лет вперед. Дубинников поможет проработать личную бизнес-модель и повысить уровень самооценки. Зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке.

Подробнее о нем мы писали здесь.

Стоимость: 5000 рублей

14 апреля

Тотальный диктант14:00 Очередная проверка знаний и ежегодная образовательная акция ждёт всех, кто готов проверить знания русского на практике. Организаторы проекта хотят показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель, в этом году автором стала российская писательница Гузель Яхина . Участвовать в диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования и интересов. Для курян будут организованы 18 площадок, две из которых открытые и 16 закрытые (требуют предварительной регистрации на сайте).

Вход свободный

Концертный зал ТРЦ МегаГРИННКонцерт группы «Мельница»19:00 Легендарная группа, которая поменяла отношение слушателей к фолку, сделав этот жанр популярным, едет в Курск. В текстах песен «Мельницы» можно услышать аллюзии к индоевропейской мифологии и фольклору, традиции русской поэзии 20 века. А в музыке — смешение ирландской арфы, виолончели, электрогитары, ударных, флейты и баса. В их творчестве — хрустальные арфовые баллады, роковые «боевики» и пьесы с налетом джаза. «Мельница» выступит с программой «Альхимейра». Это космическая сага о любви и свободе, основанная на материале дилогии, которую составляют два последних альбома коллектива: «Алхимия» и «Химера».

Стоимость: от 1900 до 2700 рублей

БАРRe, ул. Димитрова, 76Концерт группы «Стыд FM»19:00 Местная команда не так давно выпустила альбом и хочет показать, как все звучит вживую. Релиз «Яма» — это, по определению одного из музыкальных пабликов, то место, «где ты рос, ходил на работу, пил дешевое пиво, стоял в очереди, выплачивал ипотеку. Яма — это то место, где ты умрёшь». В общем, вечеринка для самых преданных поклонников.

Стоимость: от 100 рублей

BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»Концерт группы «Рекорд Оркестр»21:00 «РекордОркестр» — это те самые музыканты, кто создал стиль лезгино-балкано-латино-хулигано и исполнил нашумевших хит «ЛадаСедан». В своей музыке они сочетают элементы рока, блюза, цыганских и балканских этнических мотивов, поп-музыки, панка и рэпа. Тексты и клипы группы часто носят сатирический и иронический характер. На счету группы география гастролей от Баренцева моря до предгорья Тянь-Шаня, от Балкан до озера Байкал.

Стоимость: от 700 рублей

14-15 апреля

Кинотеатр «Люксор»ЮМОРФЕСТ Для тех, кто помнит старую шутку: весь апрель — никому не верь, кинотеатр «Люксор» устроит 14 апреля «Юморфест». За развлекательную программу отвечать будут участники ИМ PRO SHOW. А потом на большом экране покажут пять самых топовых серий сериала «Друзья». Чтобы посмотреть фильм, не забудьте зарегистрироваться. На следующий день с трёх часов дня — на большом экране пять серий «Теории большого взрыва». Регистрация также обязательна.

Вход свободный

15 апреля

Fresh кафе, ул. Мирная, 2Презентация журнала «Арт-Вече»16:00 Журнал литературы, критики, науки и художеств — именно таким, по мнению создателей, будет новый журнал. Издание будет писать о Плевицкой, Свиридове, Полевом. Как попасть на его страницы или стать автором, вероятно, расскажут на презентации. Культурное событие поддержат поэты и музыканты клуба «Баюн» и «Живой Современник».

Вход свободный

Зал ДК КЗТЗКонцерт группы Apple Pie18:00 Кто помнит, как в начале 2000-х группа Apple Pie играла на улице Ленина каждые майские выходные? В этом году группе исполняется 18 лет. Отмечать совершеннолетие музыканты будут большим концертом. В трек-лист концерта отобрали песни из всех альбомов. Плюс добавили совершенно новых композиций, ранее нигде не звучавших. По словам музыкантов, получится добротно и увесисто. Купить билеты можно на сайте и по телефону 77-12-77.

Стоимость: от 315 рублей

По материалам интернет-журнала «Морс».