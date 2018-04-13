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Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
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Пригожин вступил в Орден «Лысые России» 

Рамблер 1 час назад
Команда КВН «Наполеон Динамит» из Челябинска приняла участие в 1/8 Высшей Лиги Клуба. Для участия в постановке квнщики пригласили двух известных личностей — продюсера Иосифа Пригожина и бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона, который в 2015 году получил российское гражданство. Участники номера разыграли миниатюру под названием «Орден "Лысые России"». Орден даже представил свой девиз: «Нам важен каждый волос». На игре присутствовал президент России Владимир Путин, который вместе с публикой оценил номер челябинских квнщиков.
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