Бузова пережила жестокое унижение

Самые популярные хиты российского радиоэфира определились на церемонии Top Hit Music Awards, которая прошла в Москве. Вопреки ожиданиям фанатов Ольги Бузовой, более года покоряющей россиян своим незабываемым вокалом, ее имя в московском зале Yota Arena не прозвучало.

Премия Top Hit Music Awards вручается самым популярным хитам радиоэфира и YouTube. Организаторы рейтинга получают информацию о прокрутке песен в эфире 690 радиостанций и известного видеохостинга. Премия вручалась по итогам периода с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Самым популярным исполнителем и обладателеми титула «Лучшая песня» в отечественном радиоэфире стал Макс Барских с песней «Туманы», которая прозвучала в эфире 1 035 041 раз. С ним разделили пьедестал Burito с композицией «По волнам», (1 054 365) и Елка ("Впусти музыку", 872 419 прокруток). К ним присоседились Светлана Лобода с песней «Твои глаза» и Artik & Asti с композицией «Неделимы» — у обоих исполнителей набралось больше 800 тысяч эфиров.

"Грибы" с песней «Тает лед» и Artik & Asti со своими «Неделимыми» вошли и в другой список самых популярных песен 2017 года, составленный Яндекс. Музыкой.

По просмотрам на YouTube в лидерах группа «Время и стекло» и артист из Пензы Егор Крид — их клипы собрали более 200 миллионов зрителей. Меньший, но все же впечатляющий результат показала Светлана Лобода — ее клипы за год просмотрели более 95 миллионов раз. Среди рэперов награды получили Pharaoh, T-Fest и Федук.

Лидерство по просмотру отдельных клипов принадлежит композиции «Грибов» «Тает лед» — более 191 миллиона зрителей. Следом идут «На стиле» от «Времени и стекла» — более 71 миллиона просмотров — и «Лирика» дуэта «Филатов и Карась», пишет «Коммерсант».

К большому разочарованию поклонников творчества новой звезды российской сцены Ольги Бузовой, ей премии ни в одной из номинаций не досталось. Видимо, оригинальному голосу телеведущей не удалось достучаться до сердец программных директоров радиостанций и рядовых слушателей.