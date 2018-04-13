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Названы главные российские радиохиты 2017 года
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Названы главные российские радиохиты 2017 года 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Накануне в московском зале Yota Arena состоялась церемония Top Hit Music Awards, пишет «Коммерсант». Премия вручается самым популярным хитам радиоэфира и YouTube.
В период с 1 января по 31 декабря 2017 года самыми популярными исполнителями и обладателями титула «Лучшая песня» в отечественном радиоэфире стали Макс Барских ("Туманы", 1 035 041 эфир), Burito ("По волнам", 1 054 365), Елка ("Впусти музыку", 872 419) и Светлана Лобода ("Твои глаза", 875 612), а также Artik & Asti с песней «Неделимы» (898 881 эфир).
На YouTube лидерами стали Светлана Лобода с 95 807 728 просмотрами всех ее клипов и группа «Время и стекло» с 284 142 684 просмотрами. Клипы Егора Крида в России посмотрели 235 900 984 раза. Среди рэперов награды получили Pharaoh, T-Fest и Федук.
Компания Top Hit анализирует прокрутку песен в эфире 690 радиостанций. Хостинг YouTube предоставляет Top Hit информацию о просмотрах пользователями на территории России.
"Грибы" с песней «Тает лед» и Artik & Asti с композицией «Неделимы» также вошли в список самых популярных песен 2017 года по версии Яндекс. Музыки.
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