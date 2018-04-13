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Российских музыкантов назвали слишком правильными
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Российских музыкантов назвали слишком правильными 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Участник первого состава и автор хитов группы Uriah Heep Кен Хенсли заявил, что российские музыканты очень профессиональны, но им надо «отпустить» себя и играть от сердца.
Хенсли вместе с группой Live Fire выступил в концертном зале «Известия Hall» 12 апреля.
«Я играл с российскими музыкантами, они очень профессиональны. В настоящем рок-н-ролле нет правил, а ваши музыканты все очень правильные, нужно выкинуть из головы все правила, «отпустить» себя и играть от души и от сердца», — передает РИА «Новости» слова Хенсли. Он отметил, что, вчерашний концерт в Москве был «одним из лучших» для него и его группы.
«Это был один из лучших наших концертов, фантастический обмен энергией с залом. Я всегда пытаюсь установить связь со зрителями. Несмотря на то, что в зале все места были сидячие, эта связь сразу установилась и с партером, и с балконом», — сказал музыкант. Хенсли в четверг исполнил лучшие сольные песни и бессмертную классику 70-х из репертуара Uriah Heep — «July Morning», «Lady In Black», «The Wizard» и другие.
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