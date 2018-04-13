Концертный зал органной и камерной музыки Вятской филармонии приглашает на концерт Алексея Шмитова

14 апреля в 17: 00 концертный зал органной и камерной музыки Вятской филармонии приглашает на концерт лауреата международных конкурсов, Члена Союза композиторов России, доцента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — Алексея Шмитова.

В программе концерта:

И. С. Бах — Чакона из Партиты ре минор для скрипки соло (транскрипция для органа А. Шмитова);

И. С. Бах — Ария ре мажор из Оркестровой сюиты №3 (Шутка из оркестровой сюиты №2);

С. Франк — Большая симфоническая пьеса ор.17.,

Ш. -М. Видор — Три новые пьесы ор.87: Классика вчера, мистика, классика сегодня;

М. Дюпре — Пять антифонов ор.18; Й. Йонген — Героическая соната ор.94.орган, Москва)

Алексей Шмитов — органист и пианист, его творческие предпочтения — это французская романтическая музыка и произведения И. С. Баха.

Музыкант окончил Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (1977 г), Московскую консерваторию по классу фортепиано профессора Т. П. Николаевой и органа профессора Л. И. Ройзмана (1982). Затем совершенствовался в аспирантуре (класс Л. И. Ройзмана). В 1987 г. стал обладателем второй премии Международного конкурса органистов «Dom zu Speyer» в Германии. Принимал участие в мастер-классах ведущих европейских органистов: К. Дюбуа (Бельгия), Х. Фогеля (Швеция), Г. Бове (Швейцария).

С 2000 по 2005 годы А. Шмитов проработал в Дамасской консерватории (Сирия), где открыл первый в арабском мире органный класс, одновременно являясь органистом католической церкви св. Антония.

В настоящее время А. Шмитов преподает в Московской государственной консерватории и Академическом музыкальном колледже при Московской консерватории, где ведет классы органа и фортепиано.

Шмитов дает сольные концерты в городах России. Гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане и Сирии, постоянный участник различных международных фестивалей.

Алексей Шмитов — разносторонний музыкант. Он блистательно исполняет романтическую и современную музыку, произведения Ренессанса и эпохи Барокко. Не замыкается в рамках одного инструмента и выступает еще и как пианист.

Музыкант успешно сочетает активную гастрольную деятельность с педагогической.

Бронирование билетов на концерты зала органной и камерной музыки производится на сайте КОГАУК «Вятская филармония». Продажа билетов в кассах филармонии и органного зала.

Телефоны: (8332) 64-77-53, (8332) 64-1857. Адрес: г. Киров, ул. Дерендяева, 46 Цена билета — 400 руб.

Возрастное ограничение — 6+