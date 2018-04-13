Названы главные российские хиты 2017 года 

В московском зале Yota Arena состоялась церемония Top Hit Music Awards, где были отмечены самые популярные хиты радиоэфира и YouTube.
Титул «Лучшая песня» в российском радиоэфире получили Макс Барских («Туманы», 1 035 041 эфир), Burito («По волнам», 1 054 365), Елка («Впусти музыку», 872 419) и Светлана Лобода («Твои глаза», 875 612), а также Artik & Asti с песней «Неделимы» (898 881 эфир).
Лидерами YouTube назвали Светлану Лободу (95 807 728 просмотров всех ее клипов) и группу «Время и стекло» (284 142 684 просмотров). У клипов Егора Крида более скромный результат — 235 900 984 просмотров. Также наградами отметили рэперов Pharaoh, T-Fest и Федук.
Top Hit проводит анализ песен в эфире 690 радиостанций, а YouTube предоставляет ему информацию о просмотрах пользователей в России.