Названы главные российские хиты 2017 года

В московском зале Yota Arena состоялась церемония Top Hit Music Awards, где были отмечены самые популярные хиты радиоэфира и YouTube.

Лидерами YouTube назвали Светлану Лободу (95 807 728 просмотров всех ее клипов) и группу «Время и стекло» (284 142 684 просмотров). У клипов Егора Крида более скромный результат — 235 900 984 просмотров. Также наградами отметили рэперов Pharaoh, T-Fest и Федук.

Top Hit проводит анализ песен в эфире 690 радиостанций, а YouTube предоставляет ему информацию о просмотрах пользователей в России.