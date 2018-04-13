Florence and The Machine выпустили клип на новую песню

Популярная британская группа Florence and The Machine выпустила песню после почти трех лет молчания. Кроме того, музыканты сняли на нее клип.

Песня Sky Full of Song будет в новом альбоме, который должен выйти в этом году. Однако точная дата релиза пока неизвестна. Поклонники смогут приобрести песню на отдельной виниловой пластинке.

На обратной стороне будет записано стихотворение солистки группы Флоренс Уэлч. Кстати, оно войдет в ее книгу "Useless Magic", которая также должна быть издана в этом году.

Florence and the Machine— британская музыкальная группа, которая была образована в Лондоне в 200 7 году. Она работает в жанре инди-поп, используя элементы блюза, музыки соул и готического рока.