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Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
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Florence and The Machine выпустили клип на новую песню 

Рамблер 1 час назад
Популярная британская группа Florence and The Machine выпустила песню после почти трех лет молчания. Кроме того, музыканты сняли на нее клип.
Песня Sky Full of Song будет в новом альбоме, который должен выйти в этом году. Однако точная дата релиза пока неизвестна. Поклонники смогут приобрести песню на отдельной виниловой пластинке.
На обратной стороне будет записано стихотворение солистки группы Флоренс Уэлч. Кстати, оно войдет в ее книгу "Useless Magic", которая также должна быть издана в этом году.
Florence and the Machine— британская музыкальная группа, которая была образована в Лондоне в 200 7 году. Она работает в жанре инди-поп, используя элементы блюза, музыки соул и готического рока.
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