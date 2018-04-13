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Продюсер Канье Уэста в стрингах облил букет цветов смазкой и снял фетиш-видео
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Продюсер Канье Уэста в стрингах облил букет цветов смазкой и снял фетиш-видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Венесуэльский электронный музыкант Алехандро Герси, более известный под псевдонимом Arca, выпустил новый клип. Ролик опубликован на YouTube-канале Arca 1000000.
Ролик получил название Fetiche («Фетиш»). В клипе артист в женской одежде, на шпильках и в стрингах, топчет букет цветов. Растения облиты смазкой.
«Посмотрите внутрь себя, освободитесь от себя, не допускайте насилия. Взгляните внутрь, вырывайтесь из себя. Не терпите насилие», — гласит подпись к видео.
Музыка, звучащая в кадре, — микс из новых наработок музыканта.
Arca известен как продюсер альбомов таких музыкантов, как Канье Уэст, Бьорк, FKA twigs и Kelela. В сольной дискографии артиста три полноформатных пластинки, три EP и три микстейпа.
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