Про Петра Чайковского поговорили в Кузьминках

Учащиеся детской школы искусств «Центр» района Кузьминки провели музыкальный лекторий «Музыка есть сокровищница…» для дошкольников школы № 1208 в учебном корпусе № 5.

Встреча была посвящена творчеству русского композитора Петра Чайковского . Рассказ ведущей С. П. Карпухиной и музыкальные иллюстрации Н. З. Рысалиева, словно машина времени, перенесли малышей в дом юного Петруши Чайковского, как ласково называла его в семье.

В исполнении учащихся музыкально-инструментального отделения звучали пьесы из «Детского альбома», цикла «Времена года», музыкальные фрагменты из балетов.