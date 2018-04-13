Про Петра Чайковского поговорили в Кузьминках 

Учащиеся детской школы искусств «Центр» района Кузьминки провели музыкальный лекторий «Музыка есть сокровищница…» для дошкольников школы № 1208 в учебном корпусе № 5.
Встреча была посвящена творчеству русского композитора Петра Чайковского. Рассказ ведущей С. П. Карпухиной и музыкальные иллюстрации Н. З. Рысалиева, словно машина времени, перенесли малышей в дом юного Петруши Чайковского, как ласково называла его в семье.
В исполнении учащихся музыкально-инструментального отделения звучали пьесы из «Детского альбома», цикла «Времена года», музыкальные фрагменты из балетов.
«Марш деревянных солдатиков» вызвал в сердцах слушателей бурю восторга! Его исполнил на ударных инструментах Данила Ермаченок. Выступления учащихся класса фортепиано Даниила Ахмедова, Дианы Уваровой, Дмитрия Кульшинскаса и блокфлейтистов Романа и Александры Пащенко помогли детям почувствовать затаенную светлую сказку, которую великий Чайковский вкладывал в свои произведения. Танцевальная фантазия «Карамельки» на музыку из балета «Щелкунчик» очень понравилась детям. Ее исполнили ученицы Студии классического танца «Антре» Анна Соломатина, Катя Иванова, Полина Калинкова, Настя Коровкина, Настя Мартынова», — говорится на сайте учреждения. (вт)