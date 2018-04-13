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В Оренбурге состоялся отчетный концерт оркестра Культурного центра УМВД России по Оренбургской области
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В Оренбурге состоялся отчетный концерт оркестра Культурного центра УМВД России по Оренбургской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
В Культурном центре УМВД России по Оренбургской области в рамках празднования 300 лет со дня образования полиции состоялся отчетный концерт оркестра, который с 1993 года выступает перед жителями Оренбургской области. Сегодня ему исполнилось 25 лет.
Перед началом выступления собравшиеся поблагодарили основателя оркестра майора полиции в отставке Алексея Фокина.
Начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Михаил Давыдов обратил внимание, что оркестр УМВД любят и уважают не только в Оренбурге, но и далеко за его пределами. Виртуозы своего дела, каждый из них мастерски управляет музыкальным инструментом. С первых нот музыка завораживает зрителя и держит в приятном напряжении до последнего аккорда.
Коллектив оркестра принимает активное участие в деятельности Управления МВД и области. Их исполнение можно услышать во время проведения спортивных, торжественных и культурно-массовых мероприятий.
Сегодня в репертуаре оркестра более пятидесяти произведений.
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