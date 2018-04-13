В вешняковской библиотеке будет звучать классическая музыка

В предстоящее воскресенье, 15 апреля, в библиотеке № 90 им. А. С. Неверова будет звучать классическая фортепианная музыка.

В этот раз в гости к вешняковцам приедет доцент Российской академии музыки им. Гнесиных Нана Немсицверидзе.

Главный библиотекарь Татьяна Чибадина рассказала, что раньше Нана Михайловна уже приезжала в «Неверовку» вместе со своими учениками. Они выступали с «Классными концертами». Будучи музыкантом с мировой известностью, Нана всегда собирает полный зал слушателей. Сотрудники библиотеки очень рады, что в это воскресенье в Клубе любителей классической музыки Нана Немсицверидзе выступит с сольным концертом.

Всех, кто желает приобщиться к прекрасному, ждут 15 апреля по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Начало в 15:00. Вход свободный.

Источник фото