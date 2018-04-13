В библиотеке на Звездном бульваре дадут оперу 

Классическая опера Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» прозвучит в библиотеке №60 им. О. Э. Мандельштама в «Библионочь»; ежегодный фестиваль чтения состоится на будущей неделе.
— Зрители услышат произведение в современном прочтении одного из самых востребованных российских оперных режиссеров Дмитрия Чернякова. Премьера новой постановки оперы «Тристан и Изольда» прошла в Берлинской государственной опере в феврале этого года, — рассказала заведующая библиотекой Марина Пантелеева.
Отмечается, что продолжительность оперы составит почти 5,5 часов. Начало 21 апреля в 17.00; вход свободный. Адрес библиотеки — Звездный бульвар, д. 4. Справки по телефону 8 (495) 682-63-65. (иб)