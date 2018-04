Umbrella Рианны и Toxic Бритни: 10 хитов, изначально писавшихся под совсем других певиц

Если бы песни всегда исполняли те, кому они предназначались изначально, поп-культура была бы совсем другой — у нас не было бы ни «…Baby One More Time» и Бритни Спирс , ни Рианны с ее «Umbrella». Вспоминаем, кому изначально должны были достаться песни, которые в результате стали мировыми хитами.

Sia и Шон Пол — Cheap Thrills

Вышедший в 2016 году альбом This Is Acting певица Sia полностью составила из песен, которые она написала для других артистов — и отвергнутых этими самыми артистами. В итоге альбом был номинирован на премию «Грэмми», а песня Cheap Thrills, изначально предназначавшаяся для Рианны, стала грандиозным хитом.

Бритни Спирс — Toxic

Вышедший в 2004 году хит Toxic обеспечил Бритни ее первую (и единственную) музыкальную премию «Грэмми» — и сейчас сложно представить, что было бы, если бы Toxic, как и задумывалось изначально, исполняла Кайли Миноуг. Кстати, сама Кайли позднее говорила, что ничуть не злится, что упустила такой мощный хит — «Это нужно просто принять».

Можете ли вы представить себе, что в песне Telephone вместо мощного вокала Леди Гага звучит голос Бритни Спирс? А ведь изначально именно для Бритни (точнее, для ее альбома Circus 2008 года) Гага написала эту песню. Спирс даже успела записать демо-версию Telephone, но в итоге решила, что песня ей не подходит — и в результате Telephone вошла в альбом 2009 года самой Гаги (The Fame Monster).

Pussycat Dolls — Don’t Cha С момента выхода Don’t Cha прошло свыше десятка лет, но эта песня остается, наверное, самой узнаваемой у группы Pussycat Dolls. Забавный факт: изначально хит предназначался… Пэрис Хилтон . Светская львица, в свое время пробовавшая свои силы еще и как певица, еще в 2006 году рассказывала: «Мне кажется, мне предлагали эту песню, просто не в том виде, который в итоге мы узнали и полюбили. Если бы я услышала тот вариант, конечно, я бы никогда в жизни не отказалась от такого шанса!»

Хилари Дафф. Келли Кларксон оказалась аж третьей в очереди на песню Since U Been Gone, которая в итоге оказалась одной из самых известных песен певицы. До того, как Since U Been Gone попала к Келли, от песни отказались Пинк

Представить себе, что Umbrella исполняет кто-то другой, а не Рианна, очень сложно — и уж точно невозможно представить, что это делает Бритни Спирс, которой изначально хит и предназначался. После того, как Бритни от песни отказалась, ее предлагали Мэри Джей Блайдж — и только после этого Umbrella наконец-то оказалась у РиРи.

Aerosmith — I Don’t Want to Miss a Thing

Культовая композиция примечательна по многим причинам. Во-первых, она была написана специально для фильма «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком ровно 20 лет назад. Во-вторых, «Армагеддон» стал первой по-настоящему большой ролью для Лив Тайлер, дочери Стива Тайлера , лидера Aerosmith. Ну и, в-третьих, Дайан Уоррен, которая писала I Don’t Want to Miss a Thing, думала, что петь ее будет кто-то вроде Селин Дион, а не брутальный волосатый Стив Тайлер. В итоге, впрочем, получилось даже лучше, чем предполагалось.

Селена Гомес — Come and Get It Come and Get It, первый трек Селены Гомес, который попал в чарт Billboard топ 10, изначально предназначался для Рианны, которая от песни отказалась.

Когда в 2002 году Джастин Тимберлейк, прощаясь с прошлым в лице бойз-бэнда N’Sync, выпустил дебютный сольный альбом, Justified, одним из главных его хитов стала композиция Rock Your Body. Предназначалась эта композиция для Майкла Джексона , который записывать Rock Your Body отказался — как и, по слухам, еще несколько песен, в итоге оказавшихся у Джастина в его Justified.

