В 64 все только начинается: рок-н-ролл жил, жив и никуда не денется

Итак, доказано временем: эту музыку не задушишь, не убьешь. А еще можно, перефразируя знаменитое изречение, утверждать: есть у рок-н-ролла начало, нет у рок-н-ролла конца.

Сегодня «вечно молодой музыке» исполняется 64 года, и это совсем ничего, например, по сравнению с джазом, которому через две недели стукнет 108, а он еще ого-го как «зажигает» публику! Так что рок жив и в 21 веке. И никуда он от нас не денется. Или это мы (кому сегодня 80, 64, 50, 40, 30 и даже 17 лет) никуда не денемся от него.

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А началось все в понедельник 12 апреля 1954 года за океаном. В США в этот день музыкант Билл Хейли записал старую песню «Rock Around The Clock», которую сочинили и «забыли» его соотечественники Макс Фридман и Джеймс Майерс. На следующий день трек попал в радиоэфир, и всё «закрутилось-завертелось» (примерно так можно перевести выражение rock-and-roll, а еще лучше — «качайся и катись» — прим. авт).

Кроме Билла Хейли, основателями «рок-н-ролла» считаются Бадди Холли , ди-джей радио Алан Фрид по прозвищу Moon Dog, и много других известных и анонимных музыкантов.

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Любопытно, что новую музыку власти Америки поначалу приняли в штыки. Сколько тогда было статей в прессе и заявлений политиков, что, мол, рок-н-ролл придумали в СССР, считая его происками коммунистов ! А в самом СССР считали, что рок-н-ролл — изобретение «загнивающего Запада», основная задача которого растлить советскую молодежь. Ведь вся история популярной музыки, так или иначе, была замешана на сексе. А о сексе в СССР громко не говорили.

Вот как звучал первый «гимн молодежи» середины 50-х. Бил Хейлли и его «Кометы» навсегда вписали рок-н-ролл в историю человечества.

Тем не менее, в СССР сумели сексуальную энергию рок-н-ролла направить в нужное русло. Например, легендарный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева превратил его в настоящее искусство.

Развитие рок-н-ролла было стремительным, однако, он также довольно быстро сбавил популярность: Литл Ричард оставил поп-музыку уже в 1957 году, два года спустя после своего первого успеха; Элвис Пресли был призван в армию на два года и по возвращении был больше занят эстрадными песнями; Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер погибли, разбившись на самолёте Beechcraft Bonanza в феврале 1959 года; Чак Берри был приговорён к тюремному заключению.

Раритетное видео: молдавская рок-музыка на заре Перестройки>>>

Рок-н-ролл хоронили часто, но «он, подлец, помирать не захотел» (строчка из песни группы DDT— прим авт.). Поэтому нет-нет, да и попадал на экраны ТВ. А какие люди его исполняли (правда, под видом «твиста», но это не самое страшное, потому что, например, "Rock Around The Clock" на первых пластинках вообще значился «фокстротом»)!

Вот песня «Королева красоты» в исполнении Муслима Магомаева . Кто скажет, что это не «рок-н-ролл»? Да, это очень медленный «рок-н-ролл», но ведь ритмичный квадрат тот же.

В середине 80-х «рок-н-ролл» в СССР вылез из подвалов вместе с андеграундными группами. По большому счету именно благодаря ему многие коллективы стали мега-популярны. Их даже стали показывать по Центральному телевидению.

Молдавский рок: рождение легенды 70-90-х В Молдове, рок появился в середине 60-х благодаря ансамблю «Норок» и лично Михаю Долгану. Несмотря на то, что этот ансамбль «зародился» в Кишиневской филармонии, по духу коллектив, который собрал легендарный Михай Долган, был рокерским. Группа образовалась в 1965 году. После своего успеха на фестивале «Bratislavskaia lira» в 1970 году «Норок» стали первыми рок-музыкантами Молдовы, которые участвовали во многочисленных турне. Однако группа была расформирована, и ее участники в период 1971-1975 годах играли в различных музыкальных коллективах Украины и России.

Юрие Садовник

Пожалуй, он первый, кто совместил образ молдавского гайдука с рок-балладами.

Учился на режиссерском факультете Института искусств. Садовник был одним из вокалистов группы «Норок». Позже основал свою группу «Legenda». Заслуги: кавалер «Гражданского Ордена» (Ordinul Civic), обладатель медали Михая Еминеску, заслуженный артист Молдовы.

"Модест"

В то время, когда на радиостанциях и ТВ «крутились» песни «Норок» и «Контемпоранул», молодежь 80-х «уходит в подвалы». Появляются андеграундные команды. Началом карьеры группы «Модест» является 1982 год, когда она еще называлась «Ступени» и исполняла песни на стихи Арсения Тарковского . В 1986 году коллектив получает премию Ленинградского рок-фестиваля, а в 1989 году участвует в фестивале советской рок-музыки в восточном Берлине. «Ступени» были первой и единственной молдавской рок-группой, которая попала в энциклопедию «Рок в СССР», составленную известными музыкальным критиком Артемием Троицким.

"Модест" отличался оригинальным стилем, практический не используя клавишные инструменты. Они их заменяли струнными, что придавало группе уникальное и очень интересное звучание. Сейчас «Модест» слушают больше немецкие поклонники, чем отечественные — музыканты живут и творят в Германии. Но корреспонденты Sputnik вытащили их из этой «сытой» страны и привезли в Кишинев. Получилась откровенная беседа. А еще — настоящий акустический концерт. Увидеть и послушать это выступление можно здесь>>>>

O'Chad

Уникальная команда не только в Молдове, но и, пожалуй, в мире. Они называли себя «Пост-экзотический оркестр уходящего за бугор танца с предварительной сменой смещения уровней достоверности по принципу О´CHAD». Радует то, что продолжают творить…

Группа «Кристобаль Хунта»

Была основана в Кишиневе в 1990 году. За время существования написано множество песен в разных жанрах, странах, городах, студиях, составах, настроениях… В период с 1990-1992 годов записаны магнитоальбомы «Варфоломеевские Вечера», «Щучьи Головы», «Озеро Убитой Мною Акулы», «Николай Нидворай и Точка». Студийные Альбомы «Кристо и С», 1992 год, «Солнца Паром», 1998 год. В настоящее время группа существует как виртуальный проект в силу проживания участников в разных странах.

Валерий Гаина

Лидер культовый советской рок группы «Круиз», неоднократно признанный лучшим гитаристом СССР в 80-х годах. Пластинка «Круиз-1» продалась тиражом в 12 миллионов. Это был неимоверный успех для советской музыки. После распада «Круиз» Валерий Гаина эмигрировал в США, где играл в многочисленных проектах в различных стилях от техно-фанка до металла.

Также в круг его знакомых входят Том Морелло , гитарист известных групп, «Rage against the Machine» и «Audioslave», музыканты группы «Tool» и многие другие. В настоящие время Валерий пишет инструментальную музыку, а также выступает с проектом «Gaina». Кстати, выступление «Круиза» в «золотом» составе — Валерий Гаина, Федор Васильев Сергей Ефимов — состоялось летом в 2016-м на фестивале «Ария-Фест», в честь 25-летия «металлического» альбома группы «Ария>>>

Cuibul

Группа „Cuibul“ (Гнездо) была образована Игорем Дынгой в Кишиневе в 1991 году. Наиболее активно „Cuibul“ выступал с концертами в самом раннем периоде творчества с 1991 по 1995 годы, и в период выхода альбома „Помидор“ с 1998 по 2001 год. Позже Игорь Дынга стал директором группы „Здоб ши Здуб“.

Ракетобиль

Одна из самых легендарных и любимых рок-команд кишиневцев 90-х годов. Группа принимала участие практически во всех крупных фестивалях, проводившихся в Кишиневе и других городах Молдовы в 1995-2002 гг. „Ракетобиль“ Участвовал в нескольких фестивалях памяти Ганькевича в Одессе. Сольная концертная деятельность на площадках и в клубах Кишинева, Москвы, Киева. Альбомы — „Время дождей“ 1994 года, записан в Москве. „Город“ 1998 года записан в Кишиневе. Лидер группы Андрей Занога ныне живет в Москве. Собрал новую команду…

»Здоб ши Здуб"

Считается, что с «Ракетобилем» закончилась «интеллектуальная эпоха» молдавского рока. В середине 90-х началось «рубилово» и хард-корр. И вот среди всякого «фарша» появляется новый продукт — «Zdob si Zdub». В их музыке сочетаются брутальный хардкор и молдавский фольклор. Эта харизматичная группа оставляет глубокие следы в истории рок-музыки Молдовы. Группа была основана в 1994 году в городке Страшены.

Alternosfera

Первое выступление группы было в 1999 году в Кишиневе. Сейчас команда выступает часто в Румынии. Некоторые поклонники утверждают, что звучание гитары в их песнях похоже на звучание в Nirvana.

OFFERTORIUM

Первый концерт этой «симфо-готической» группы состоялся 18 октября 1999 года. Вся концептуальная программа группы была основана на средневековых легендах и приданиях о Тристане и Изольде.

ЧАИР

Настоящий хард-рок. Острый и вкусный, как гагаузская кухня. Существует с 2000 года. Группа исследует возможность вживления гагаузского этноса в структуру рока. Победители I Национального рок-фестиваля в Кишиневе. Композиции «Реквием: дождь» жюри аплодировало стоя.

The Flying Postmen

Кишиневские битники. Группа родилась тоже в 90-х. Ребята носили трехпуговичные пиджаки, обожали The Beatles, и мечтали уехать в Ливерпуль. В нулевых их мечта сбылась. Несколько «почтальонов» сколотили новый «бэнд» в Туманном Альбионе и играют там добротный брит-поп…

Ну, и, конечно, невозможно представить «молдавский рок» без группы «Вид Сбоку»…

… «Аленький цветочекъ». К сожалению, у последней команды не сохранились видео в Интернете. Но подробно об этой и других замечательных группах мы рассказали в программе Fa-Diez.

Молдавский андеграунд 80-х, 90-х В этой подборке представлены лучшие команды 70-90-х годов прошлого века. Кто-то из них покоряет рок-олимп и в наши дни (например, Zdob si Zdub, Валерий Гаина, «Альтерносфера»), а кто-то остался в истории. Но «рок-н-ролл» как образ жизни продолжается и в XXI веке. На сцены выходят новые команды. Подробно о них мы расскажем в нашей специальной рубрике «Поющая Молдова»>>>.