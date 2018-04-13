Концерт Андрея Макаревича и YO5 

В киноконцертном зале на Крымском валу состоится концерт Андрея Макаревича в рамках фестиваля «Арт-Атмосфера». Андрей Макаревич в стиле джаза исполнит перед гостями фестиваля мелодии разных лет, в том числе композиции из группы «Машина времени», сольных программ. Премьера состоялась во время тура по Швеции и Финляндии. Вместе с Макаревичем в рамках проекта Yo5 на сцене выступят Евгений Борец — рояль, Сергей Хутас — контрабас, Давид Ткебучава — барабаны и Тимур Некрасов, который отвечает за все духовые инструменты.