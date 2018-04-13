Балет «Крейцерова соната» покажут в театре в Москве 15 апреля

В столице на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 15 апреля покажут балет «Крейцерова соната», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Современный балет восходящей звезды мировой хореографии Роберта Бинета по сюжету повести Льва Толстого «Крейцерова соната». Роберт прочитал повесть Толстого еще в школе. Его поразила история о музыке, способной не просто повлиять на человека, но в корне изменить его жизнь. Роберт долго размышлял как перенести этот сюжет — в балете именно музыка дает вдохновение и возможность хореографам и исполнителям создавать новые миры», — говорится в сообщении.

Действие перенесено в наши дни и сосредоточено на жизненном пути и эмоциональном мире жены Позднышева. В интерпретации Роберта Бинета главное действующее лицо балета — женщина, пожертвовавшая личными стремлениями ради заботы о своей семье. Благодаря музыке ей удается изменить себя и свое отношение к жизни, освободится от рутины и подняться над проблемами. Именно музыка помогла ей познать любовь в трансцедентном смысле. Окрыленная и вдохновленная музыкой, она вновь становится объектом страсти собственного мужа. Однако ее стремление к свободе пугает Позднышева и неминуемо приводит к убийству.

Партию каждого из героев (Позднышев, его жена и учитель музыки) исполняет не один, а трое танцовщиков, раскрывая их характеры и переживания. Художественные решения в балете Бинета во многом определены словами Толстого: «Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение; мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что я собственно не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что могу то, чего не могу».

«В спектакле звучит как оригинальная «Крейцерова соната» Бетховена, так и музыка, специально написанная для этой постановки. Композитор Гити Разаз, как и Роберт Бинет, долгое время мечтала поработать с сюжетом Толстого. В процессе обсуждений, поисков и обмена идеями и была написана партитура для нового балета. Это редкий случай, когда и хореография, и музыка создаются параллельно, влияя и вдохновляя друг друга», — добавляется в сообщении.

Жители и гости столицы смогут посмотреть балет 15 апреля в 19:00 на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Продолжительность спектакля: 1 час без антракта.