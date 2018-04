День рок-н-ролла: Чех, Билич, Зуев и другие игроки, которые его могут отметить

Сегодня отмечается Всемирный День рок-н-ролла. «Советский спорт» решил вспомнить известных футболистов, которые пробовали себя в роли певцов и музыкантов.

В 1979 году звезда «Ливерпуля» «могучий мышонок» Кевин Киган записал сингл «Head Over Heels in Love», автором которого стал Крис Норман . Композиция вошла в топ-30 европейского чарта, а вот второй сингл «England», выпущенный в том же году, провалился в продаже.

Напарники по нападению «Тоттенхэма» Гленн Ходдл и Крис Уоддл выпустили в апреле 1987 года композицию «Diamond Lights», которая заняла 12-е место в английском чарте. Этой песней Ходдл попрощался с фанатами «шпор» перед переходом во французский «Монако». Композиция была настолько популярна, что футболистов пригласили выступить в культовой музыкальной программе на английском телевидение «Top of the Pops».

Пол Гаскойн сам по себе веселый рок-н-ролльщик, он трижды сотрясал музыкальный Олимп старушки Англии. Сначала он перепел ранее упоминавшийся хит Ходдла и Уоддла «Diamond Lights», но сингл не получил былой славы. А вот в 1990 году, накануне чемпионата мира в Италии, Гаскойн вместе с группой «Lindisfarne» ворвался на второе место британского хит-парада с песней «Fog on the Tyne». Кроме этого, он в компании других игроков сборной Англии: Питер Бирдсли, Дес Уокер, Крис Уоддл, Стив Макмэхон и Джон Барнс, принял участие в записи композиции «World in motion» культовой группы «New Older». Песня имела двусмысленный припев и при прослушивании создавалось впечатление, что игроки сборной Англии поют про экстази. Сингл стал номером один в английском хит-параде и топ-20 по всей Европе.

Славен Билич

Нынешний тренер «Вест Хэма» создал в 2004 году группу «Rawbau», которая играл энергичный треш-металл. В том же году был выпущен первый альбом коллектива с одноименным названием. Билич был в этой группе не только гитаристом, но и автором практически всех песен. В 2008 году был выпущен сингл «Vatreno Ludilо», ставший не только номером один в хит-парадах Хорватии, но и неофициальным гимном сборной, которую на тот момент как раз и тренировал Славен Билич.

Рууд Гуллит

В начале 1988 года Рууд Гуллит записал композицию «South Africa» совместно с группой Revelation Time. Песенка в стиле регги, сначала не снискала большой популярности у слушателей. Но летом 1988 года сборная Голландии стала чемпионом Европы, а ее капитан Гуллит идолом своей страны. Композиция моментально стала популярной и поднялась в топ-10 хит-парада Голландии.

После окончания футбольной карьеры экс-голкипер сборной России стал одним из известных ди-джеев России, который во время своих гастролей может показать не только вратарское мастерство, но и сыграть музыкальный сет. Строго говоря, к рок-н-роллу новое увлечение Нигматуллина отношения не имеет, но все же это музыка, и довольно популярная.

Экс-голкипер московского «Спартака» , завершив свою недолгую спортивную карьеру, взял в руки гитару и, практически сразу же выпустил свой первый сольный диск. Сейчас у Алексея уже несколько альбомов, а сам он постоянно на гастролях.

Бразильский полузащитник «Орландо Сити», обладатель «Золотого мяча» 2007 года, в 2010 году вместе со своей женой Каролиной Селико выпустил альбом «Божий дар», песни которого практически полностью были посвящены семье. Альбом был продан в Бразилии тиражом в 1,5 миллиона копий.

Еще один голкипер в нашем списке Петер Чех давно увлекается музыкой и, в свободное от футбола время, является барабанщиком группы «Eddie Stoilow». Группа выступает на различных фестивалях, в том числе в Англии. Перед одним из таких фестивалей Чех брал уроки барабанного искусства у преданного фаната «Челси» барабанщика группы «Queen» Роджера Тэйлора, с которым они устроили настоящий барабанный баттл в эфире одного из телеканалов.