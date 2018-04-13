В усадьбе Кусково прозвучит живая классическая музыка

Концерт юных музыкантов из детской школы искусств «Кусково» состоится 15 апреля в одноименной усадьбе, которая расположена вблизи Рязанского района. Как сообщили в администрации усадьбы, вход на концерт будет свободным.

— Концерт состоится в Большой каменной оранжерее в экспозиции выставки «Портретная галерея усадьбы Кусково». Гости музея смогут не только послушать классическую музыку, но и ознакомиться с коллекцией портретов знатных особ XVI–XVIII веков из собрания Шереметевых, — пояснил представитель усадьбы.

Добавим, что мероприятие приурочено ко Дню исторического и культурного наследия. Также в этот день в усадьбе пройдут бесплатные экскурсии. Регистрация не нужна.

Начало концертной программы в 12.00, а экскурсии стартуют в 11.00. Адрес: улица Юности, дом 2. (мю)