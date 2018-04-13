Дмитрий Назаров прочтет «Мастера и Маргариту» под звуки органа

В пятницу, 20 апреля, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится необычный концерт: знаменитый актер театра и кино Дмитрий Назаров и лауреат международных конкурсов органист Константин Волостнов представят музыкально-драматическую композицию «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова

Мероприятие состоится в рамках цикла вечеров «Магия музыки. Магия слова», который предлагает новые прочтения литературных шедевров. На этот раз текст романа «Мастер и Маргарита» будут сопровождать органные сочинения Баха, Шумана, Листа, Вагнера, Франка, Алена и других авторов. Особую атмосферу романа призваны создать световые инсталляции.

Дмитрий Назаров — актер театра и кино, телеведущий, народный артист России, лауреат премии «Чайка» за лучшую мужскую роль сезона «Маска Zorro» (2005, спектакль «Лес»). C 1980 по 1995 год служил в Малом театре, затем в театре «Сфера» и Театре Российской армии. С 2002 года — актер МХТ имени Чехова. В театре Назаровым было создано множество запоминающихся образов, а телевизионные проекты с его участием пользуются неизменной популярностью.

Кент Нагано, Александр Лазарев, Владимир Ашкенази и Михаил Плетнев. Константин Волостнов — органист, победитель международных конкурсов и постоянный участник фестивалей, первый в истории Высшей школы музыки Штутгарта аспирант-органист, получивший диплом «с отличием». В настоящее время преподает в Московской государственной консерватории имени Чайковского, концертирует в городах России, Европы, США и Канады. Выступал под руководством таких дирижеров как Владимир Юровский

Начало концерта — в 19:00, 20 апреля, Светлановский зал ММДМ.