135 лет назад родился создатель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии Александр Александров

Сегодня исполнилось 135 лет со дня рождения основателя гремящего на весь мир Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии. Алексадр Александров — генерал-майор, дирижер, автор мелодии Гимна нашей страны.