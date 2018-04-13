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135 лет назад родился создатель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии Александр Александров
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135 лет назад родился создатель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии Александр Александров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Сегодня исполнилось 135 лет со дня рождения основателя гремящего на весь мир Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии. Алексадр Александров — генерал-майор, дирижер, автор мелодии Гимна нашей страны.
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