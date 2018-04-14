«Калинов мост» готовит альбом с необычным названием

Группа «Калинов мост» готовит к выпуску свой новый альбом, посвященный Забайкалью. Пластинка будет называться «Даурия». Дмитрий Ревякин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что означает загадочное слово, давшее название новой пластинке, читайте только на НСН.

«Даурия — это старинное название Забайкалья (века XVI-XVII). В это время все, что находилось за Байкалом, называлось «Даурия», по племени дауров. Это одно из племен, которые населяли эту территорию. Царские посланники шли туда, искали серебро, олово (это рудный край, там много разных руд), сплавлялись по этим речкам на плотах, некоторые из них оставались в этом регионе. Вот так заселялось Забайкалье», — пояснил артист.

Дату выхода альбома Дмитрий Ревякин пока не называет. Зато музыкант рассказал, что четыре трека из будущей пластинки группа «Калинов мост» запишет с хором «Читинская слобода». А поддержать выход альбома можно уже сейчас на сайте planeta.ru.