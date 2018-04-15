Жюри «Золотой маски» выбрало лучший оперный спектакль

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости . Лучшим оперным спектаклем по версии жюри театральной премии «Золотая маска» стала постановка Большого театра «Билли Бадд», объявили на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.

"Спасибо за такую оценку работы, очень важной для нас. Это наша совместная постановка с английским театром", — сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин , получая награду за оперу «Билли Бадд».

"Золотую маску" за лучшую женскую роль в номинации «Опера» получила артистка екатеринбургского Театра оперы и балета Надежда Бабинцева за роль в спектакле «Пассажирка».

Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал Евгений Ставинский за роль Мефистофеля в опере «Фауст» на сцене театра «Новая опера».

Лучшим дирижером по мнению членов жюри «Золотой маски» стал Оливер фон Донохью за работу над спектаклем «Пассажирка» екатеринбургского Театра оперы и балета.

Кроме того, эксперты «Золотой маски» отметили Кирилла Серебренникова как лучшего режиссера оперы за работу над постановкой «Чаадский».

"Хочу поблагодарить все театральное сообщество за поддержку Кирилла (Серебренникова — ред.). Надеюсь, что справедливость восторжествует", — сказал художник Павел Каплевич , который получил награду за режиссера.

Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.

За лучшую работу композитора в музыкальном театре отметили Алексея Сюмака за спектакль «Cantos», который удостоен еще и специальной премии жюри музыкального театра.