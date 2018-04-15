Жюри «Золотой маски» выбрало лучший оперный спектакль 

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лучшим оперным спектаклем по версии жюри театральной премии «Золотая маска» стала постановка Большого театра «Билли Бадд», объявили на церемонии вручения премии в воскресенье на Новой сцене Большого театра.
"Спасибо за такую оценку работы, очень важной для нас. Это наша совместная постановка с английским театром", — сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин, получая награду за оперу «Билли Бадд».
"Золотую маску" за лучшую женскую роль в номинации «Опера» получила артистка екатеринбургского Театра оперы и балета Надежда Бабинцева за роль в спектакле «Пассажирка».
Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал Евгений Ставинский за роль Мефистофеля в опере «Фауст» на сцене театра «Новая опера».
Лучшим дирижером по мнению членов жюри «Золотой маски» стал Оливер фон Донохью за работу над спектаклем «Пассажирка» екатеринбургского Театра оперы и балета.
Кроме того, эксперты «Золотой маски» отметили Кирилла Серебренникова как лучшего режиссера оперы за работу над постановкой «Чаадский».
"Хочу поблагодарить все театральное сообщество за поддержку Кирилла (Серебренникова — ред.). Надеюсь, что справедливость восторжествует", — сказал художник Павел Каплевич, который получил награду за режиссера.
Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.
За лучшую работу композитора в музыкальном театре отметили Алексея Сюмака за спектакль «Cantos», который удостоен еще и специальной премии жюри музыкального театра.
Вторую специальную премию вручили дуэту Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в опере «Манон Леско».