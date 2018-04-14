Мировое признание: композитор из Кырзыстана поборется за премию BAFTA

Музыкальные композиции Екатерины Михайловой из Кыргызстана к фильмам любят тысячи зрителей. А еще один из ее саундтреков может получить престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). С талантливым композитором встретился корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов

Эта пронзительная мелодия не оставила равнодушными английских киноакадемиков. Саундтрек к фильму «Рожденные свободными», документальной картине о жизни белух в неволе, оказался среди основных претендентов на премию BAFTA. «Золотую маску» британцы вручают за достижения в области телевидения.

«Сейчас музыку из фильмов слушает больше людей, чем ходят на концерты, слушают поп-музыку или записи. Это музыка, которую услышат много людей», — уверена Михайлова.

Композитор из Кыргызстана Екатерина Михайлова уже 10 лет пишет музыку к фильмам. Сейчас сотрудничает с самыми крупными звукозаписывающими студиями. Специализируется на документалистике, но иногда работает и для художественных картин.

Из последних работ саундреки к американско-перуанской короткометражке «Живи легендой» и британскому фильму «Ловец дождя».

На родине Екатерина Михайлова бывает нечасто: уже 20 лет живет в Нью-Йорке. Но каждый раз обязательно находит время заскочить в родную музыкальную школу.

Всегда старается помочь. Недавно собрала деньги на ремонт дорогого рояля.

«За две недели мы собрали 3,5 тысячи долларов. Прямо на фабрике купили все составляющие этого рояля. Все нутро вынули и вставили новое. Думаю, он нам прослужит еще лет 30-40. Без Кати мы бы не смогли этого сделать», — отметила преподаватель музыки Ада Акчурина.

Несмотря на всемирную известность, никакого высокомерия. В родном Бишкеке она будто снова обычная девушка. Говорит, изменилось только одно: недавние кумиры Макс Рихтер , Нико Мьюли и Жоселин Пук теперь соперники.

«Я даже помню, как я стояла за последним билетиком на концерт Макса Рихтера, когда мне было 22 года и мне так хотелось туда попасть. В конце концов я не попала, и для меня это было трагедией. Теперь я буду сидеть с ними в одном зале и соперничать», — говорит композитор.

За престижную британскую награду ей тоже придется соперничать с лучшими. Победителя назовут 22 апреля в Лондоне.

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