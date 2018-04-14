Ещё
Мировое признание: композитор из Кырзыстана поборется за премию BAFTA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мировое признание: композитор из Кырзыстана поборется за премию BAFTA 

Мир24 1 час назад
Музыкальные композиции Екатерины Михайловой из Кыргызстана к фильмам любят тысячи зрителей. А еще один из ее саундтреков может получить престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). С талантливым композитором встретился корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов.
Эта пронзительная мелодия не оставила равнодушными английских киноакадемиков. Саундтрек к фильму «Рожденные свободными», документальной картине о жизни белух в неволе, оказался среди основных претендентов на премию BAFTA. «Золотую маску» британцы вручают за достижения в области телевидения.
«Сейчас музыку из фильмов слушает больше людей, чем ходят на концерты, слушают поп-музыку или записи. Это музыка, которую услышат много людей», — уверена Михайлова.
Композитор из Кыргызстана Екатерина Михайлова уже 10 лет пишет музыку к фильмам. Сейчас сотрудничает с самыми крупными звукозаписывающими студиями. Специализируется на документалистике, но иногда работает и для художественных картин.
Из последних работ саундреки к американско-перуанской короткометражке «Живи легендой» и британскому фильму «Ловец дождя».
На родине Екатерина Михайлова бывает нечасто: уже 20 лет живет в Нью-Йорке. Но каждый раз обязательно находит время заскочить в родную музыкальную школу.
Всегда старается помочь. Недавно собрала деньги на ремонт дорогого рояля.
«За две недели мы собрали 3,5 тысячи долларов. Прямо на фабрике купили все составляющие этого рояля. Все нутро вынули и вставили новое. Думаю, он нам прослужит еще лет 30-40. Без Кати мы бы не смогли этого сделать», — отметила преподаватель музыки Ада Акчурина.
Несмотря на всемирную известность, никакого высокомерия. В родном Бишкеке она будто снова обычная девушка. Говорит, изменилось только одно: недавние кумиры Макс Рихтер, Нико Мьюли и Жоселин Пук теперь соперники.
«Я даже помню, как я стояла за последним билетиком на концерт Макса Рихтера, когда мне было 22 года и мне так хотелось туда попасть. В конце концов я не попала, и для меня это было трагедией. Теперь я буду сидеть с ними в одном зале и соперничать», — говорит композитор.
За престижную британскую награду ей тоже придется соперничать с лучшими. Победителя назовут 22 апреля в Лондоне.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Депардье споет песни Высоцкого Илья Резник: Не пишу эстрадные песни – некому и не за что Почему Лолита назвала свой новый альбом «Раневская»?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой29
Классика и гениталии: что не так с нашим театром166
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
10 запоминающихся сериалов3
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение