Группа «Би 2» едет на Кубань с новым альбомом

Краснодар. 14 апр. — Новая Кубань. Группа «Би 2» на протяжении долгих лет существует несколько обособленно. Не ориентируясь на тенденции отечественной сцены, известные «космополиты», все же, умудряются чувствовать настроение публики. Впрочем, знаменитому «тандему» всегда есть чем удивить своих почитателей. На этот раз плодом труда Левы, Шуры и компании стал новый альбом под интригующим названием «Горизонт событий».

Данная «пластинка» словно заставляет поклонников ансамбля обернуться и раствориться в неге меланхоличного романтизма. Манящий тембр вокалиста притягивает завороженных слушателей. Мелодичные напевы внедряются в душу, и трогательно вопрошают: «сколько воды утекло?». Светлую грусть альянс констатирует с торжественностью перспектив. Музыкальная линия, в свою очередь, нарочито свободна и не приемлет категоричности.

16-го апреля краснодарцы смогут насладиться творчеством любимых исполнителей в режиме «live». Презентация «сборника сочинений» коллектива состоится во дворце спорта «Олимп». По заявлениям участников «банды», в ближайший понедельник они не ограничатся песнями из свежего релиза, и порадуют кубанскую столицу проверенными шлягерами.