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Наргиз Закирова презентует в Орле шоу «Вдвоём»
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Наргиз Закирова презентует в Орле шоу «Вдвоём» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Выступление экстравагантной финалистки шоу «Голос» пройдёт в ТМК «Гринн» 25 апреля, сообщают организаторы концерта.
Абсолютная звезда проекта Первого канала «ГОЛОС», самая экстравагантная финалистка главного музыкального телешоу страны с большим сольным концертом в Концертном зале «ГриннЦентр».
Наргиз Закирова представит на суд орловских зрителей программу «Вдвоём», которая названа в честь одноименного трека «Вдвоём», который войдет в дебютный альбом певицы.
Истории этой песни и клипа уникальны, впервые Макс Фадеев исполнил не собственную песню, а Наргиз записала дуэт со своим наставником. Многие ждали премьеру с нетерпением.
Премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева «Вдвоём» состоялась 1 сентября 2016 года. Композиция стала пятым официальным синглом в поддержку дебютного альбома «Шум сердца».
Сообщение Наргиз Закирова презентует в Орле шоу «Вдвоём» появились сначала на РИА 57.
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