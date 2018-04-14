Музыканты из Европы и США представят в Калининграде «Русскую музыку на Балтике»

КАЛИНИНГРАД, 14 апреля. / ТАСС /. Лучшие музыканты из Германии, Латвии, Литвы, Польши, России и США принимают участие в международном фестивале «Русская музыка на Балтике», который в седьмой раз открылся в субботу в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил директор областной филармонии имени Е. Светланова, народный артист России Виктор Бобков.

"В исполнении солистов и музыкантов разных стран в течение двух месяцев будет звучать музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Свиридова, Рахманинова, других великих русских композиторов, которая является достоянием мировой культуры, а также зарубежных композиторов", — рассказал он, отметив, что «Русская музыка на Балтике» по сложившейся уже фестивальной традиции предлагает слушателям богатую многожанровую программу: концерты оркестровой, вокальной, инструментальной, хоровой, органной музыки.

Среди звезд фестиваля — пианист, народный артист РФ Даниил Крамер , один из основателей легендарной группы «Терем-квартет» инструменталист-виртуоз, заслуженный артист РФ Михаил Дзюдзе , хор Государственной академической симфонической капеллы России, известный литовский пианист Саулюс Шаучулис, большой детский хор имени В. С. Попова из Москвы с концертом русской камерной вокальной классики. США на фестивале в Калининграде представляют солисты театра Метрополитен-опера Эшли Эмерсон, Доминик Армстронг, Луис Ороско , а также Марк Мандарано, который будет дирижировать оркестром Калининградской филармонии.

"Солисты же оперных театров Европы Ганс Михаэль Саблотны из Германии, Илона Багеле из Латвии, поляк Збигнев Стемпняк , а также музыканты Калининградской филармонии — участники гала-концерта «Оперный Евросоюз» исполнят сцены, арии, дуэты из мировой оперной классики", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что цель этого проекта, предложенного несколько лет назад духовым оркестром филармонии — «еще раз показать, что настоящее искусство сближает людей, объединяет страны и народы».

По традиции концерты фестиваля «Русская музыка на Балтике» пройдут также в городах стран-соседей — в польском Ольштыне и литовской Клайпеде.

Открыл же вечером фестивальную программу в концертном зале филармонии московский скрипач-виртуоз Гайк Казазян — лауреат многих международных конкурсов, один из наиболее востребованных молодых музыкантов своего поколения, с неизменным успехом выступающий в России и за рубежом. Вместе с камерным оркестром Калининградской филармонии он исполнил произведения Чайковского, Свиридова и Вивальди.

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