В Челябинске стартует фестиваль Дениса Мацуева

С 15 по 18 апреля в столице Южного Урала пройдет уже VII международный фестиваль « Денис Мацуев представляет…».

За четыре дня фестиваля слушатели увидят четыре уникальных программы. Среди них: выступление Дениса Мацуева и филармонического оркестра «Классика», концерт стипендиатов фонда «Новые имена», сочинения признанных классиков джаза и свободная импровизация в программе «Классика и Jazz», а также выступления выдающихся музыкантов, участников крупнейших европейских фестивалей и победителей всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

— Это беспрецедентный проект, на мой взгляд, прорыв на нашем телевидении. Происходит что-то немыслимое — трёхлетние дети играют Шопена, Чайковского, Рахманинова… И это не просто техника, это глубочайшее прочтение крупнейших произведений! — отмечает Денис Мацуев, который был в течение двух сезонов членом жюри всероссийского конкурса детских талантов «Синяя птица». — Какое-то уникальное поколение молодых музыкантов подрастает. Уникальность его в том, что они прекрасно понимают: сегодня есть успех, а завтра с утра надо заниматься на инструментах, готовить новую программу. Это совсем юные музыканты. Но если не смотреть на них, а слушать, то вам представится, что на сцене опытные исполнители. Так глубоко они погружаются в произведения.

Уникальность творчества самого Дениса Мацуева в том, что он совмещает собственное новаторство и традиции легендарной русской фортепианной школы. За один сезон Мацуев выступает более чем со 150 программами в наиболее известных и престижных концертных залах. При этом одним из главных своих приоритетов в работе пианист считает развитие филармонического искусства в регионах России.

Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» пройдет в концертном зале имени С. С. Прокофьева. Узнать цену билетов и подробную информацию о программах каждого дня можно на сайте Челябинской филармонии.