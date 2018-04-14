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В Челябинске стартует фестиваль Дениса Мацуева
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В Челябинске стартует фестиваль Дениса Мацуева 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
С 15 по 18 апреля в столице Южного Урала пройдет уже VII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…».
За четыре дня фестиваля слушатели увидят четыре уникальных программы. Среди них: выступление Дениса Мацуева и филармонического оркестра «Классика», концерт стипендиатов фонда «Новые имена», сочинения признанных классиков джаза и свободная импровизация в программе «Классика и Jazz», а также выступления выдающихся музыкантов, участников крупнейших европейских фестивалей и победителей всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
— Это беспрецедентный проект, на мой взгляд, прорыв на нашем телевидении. Происходит что-то немыслимое — трёхлетние дети играют Шопена, Чайковского, Рахманинова… И это не просто техника, это глубочайшее прочтение крупнейших произведений! — отмечает Денис Мацуев, который был в течение двух сезонов членом жюри всероссийского конкурса детских талантов «Синяя птица». — Какое-то уникальное поколение молодых музыкантов подрастает. Уникальность его в том, что они прекрасно понимают: сегодня есть успех, а завтра с утра надо заниматься на инструментах, готовить новую программу. Это совсем юные музыканты. Но если не смотреть на них, а слушать, то вам представится, что на сцене опытные исполнители. Так глубоко они погружаются в произведения.
Уникальность творчества самого Дениса Мацуева в том, что он совмещает собственное новаторство и традиции легендарной русской фортепианной школы. За один сезон Мацуев выступает более чем со 150 программами в наиболее известных и престижных концертных залах. При этом одним из главных своих приоритетов в работе пианист считает развитие филармонического искусства в регионах России.
Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» пройдет в концертном зале имени С. С. Прокофьева. Узнать цену билетов и подробную информацию о программах каждого дня можно на сайте Челябинской филармонии.
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