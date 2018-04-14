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«Калинов мост» рассказали о новом альбоме
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«Калинов мост» рассказали о новом альбоме 

Рамблер 1 час назад
Фото: @kalinov_official
Музыканты сейчас плотно работают над своим новым альбомом. Называться пластинка, посвященная Забайкалью, будет необычным словом «Даурия».
О том, что означает это необычное название, вокалист коллектива Дмитрий Ревякин рассказал в интервью «Нашему радио»:
«Даурия — это старинное название Забайкалья. В XVI-XVII веке все, что находилось за Байкалом, называлось «Даурия», по племени дауров. Это одно из племен, которые населяли эту территорию. Царские посланники шли туда, искали серебро, сплавлялись по этим речкам на плотах, некоторые из них оставались в этом регионе. Вот так заселялось Забайкалье».
Дмитрий Ревякин также отметил, что четыре композиции с будущего диска музыканты запишут вместе с хором «Читинская слобода».
О дате выхода нового альбома информации пока нет.
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