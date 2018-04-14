Творческая группа Центрального дома Российской Армии выступила с концертами перед военнослужащими в Сирии

Артисты в течение двух дней были гостями российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим. За это время коллектив выступил с концертами перед военнослужащими на отдаленной заставе и на центральной площадке в культурном центре авиабазы.

Артисты творческой группы Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе в эти апрельские дни выступили с новыми концертами перед российскими военнослужащими, выполняющими задачи на территории Сирийской Арабской Республики.

Творческая группа, которую возглавил заместитель начальника ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Пуклич, в составе артистов концертного ансамбля центрального военного учреждения культуры в течение двух дней была гостем российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим. За это время творческий коллектив выступил с концертами перед военнослужащими и на отдаленной заставе, и на центральной площадке в культурном центре авиабазы.

В концертную программу «Как жили мы, борясь» артисты ансамбля, которым руководит Вадим Панфилов, включили около 20 своих лучших вокальных композиций самых разных жанров и оригинальные танцевально-хореографические композиции. И все без исключения концертные номера получили высокую зрительскую оценку, дыхание Родины, выраженное в красивых музыкальных формах, сердцем был принят в горячей арабской стране.

Военнослужащие с удовольствием слушали как песни военных лет, такие, как «Марш советских танкистов», популярные советские произведения («Как жили мы, борясь», «Синяя вечность», «Увезу тебя я в тундру»), так и классическую «Заздравную» из оперы Джузеппе Верди «Травиата», романсы на стихи Марины Цветаевой , казачьи напевы. С особым восторгом зрители принимали известные песни о летчиках и композиции, посвященные Военно-воздушным силам, в том числе на слова отважной летчицы Марины Попович

Горячими аплодисментами российские военнослужащие наградили и солистов балетной группы, представивших зажигательные танцевально-хореографические композиции «Тачанка», «Цыганская пляска».